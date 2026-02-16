最強の矛・長崎が西地区を独走… 富永啓生が覚醒させた北海道により大混戦のB1東地区を制するのは？

2026年2月15日、第23節の全日程を終了し、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグは、日本代表活動に伴うバイウィークに突入した。今シーズンはB1が26クラブとなり、2地区制に組み替えた。ポストシーズンの出場枠も変更され、レギュラーシーズンはまさに最終盤に向けた激戦の様相を呈している。

クラッチタイムでシュートを決めて勝利を導く北海道の富永 [写真]＝B.LEAGUE

◆■東地区：勝率.692で並ぶ三つ巴…強力な新戦力の加入で覚醒した北海道の真価

東地区最大の焦点は、2位から4位を占めるアルバルク東京、千葉ジェッツ、レバンガ北海道の3クラブが、27勝12敗という全く同一の成績で並ぶ混戦模様となっていることだ。Bリーグの規定では、全日程終了時に勝率が並んだ場合、単純な総得失点差ではなく「当該チーム間の対戦成績」が最優先される。

今シーズン、A東京や千葉Jといったリーグを代表する強豪を相手に互角の戦いを演じている北海道だが、その躍進の背景には、これまでの歴史を塗り替えるレベルの強力な新戦力の加入がある。強豪ひしめくNCAAディビジョンIやGリーグで存在感を示してきた富永啓生が、満を持して日本へ帰還。圧倒的なシュート力でアウトサイドの脅威を爆上げすると、さらにインサイドには、NBAドラフト1巡目指名の実績を持つジャリル・オカフォーを据えた。これら補強に加え、日本代表アンダーカテゴリーでの指導経験も豊富なトステン・ロイブルヘッドコーチの戦略と合致。過去9シーズンにわたる苦闘の歴史を払拭する原動力となっている。

【北海道、過去9シーズンの成績】



2016-17：23勝37敗（.383）｜4位



2017-18：26勝34敗（.433）｜4位



2018-19：10勝50敗（.167）｜6位



2019-20：13勝27敗（.325）｜6位 ※新型コロナウイルスの影響によりシーズン途中で終了



2020-21：14勝45敗（.241）｜10位 ※新型コロナウィルスの影響により1試合不成立



2021-22：21勝35敗（.375）｜9位 ※新型コロナウィルスの影響により4試合不成立



2022-23：19勝41敗（.317）｜7位



2023-24：17勝43敗（.283）｜7位



2024-25：21勝39敗（.350）｜5位



2025－26：27勝12敗（.692）｜4位 ※39試合終了時点でクラブ史上シーズン最多勝達成



※（）内は最終勝率、順位はすべて東地区

【東地区27勝12敗・3クラブの順位決定根拠】

2位 アルバルク東京（当該勝率：.667 / 全試合得失点差：+135）



確定ルール：1. 当該クラブ間の勝率。千葉ジェッツと2勝2敗、レバンガ北海道に2勝0敗とし、3クラブ間の対戦成績（4勝2敗）で最高勝率となったため。

3位 千葉ジェッツ（当該勝率：.500 / 全試合得失点差：+250）



確定ルール：4. リーグ戦すべてのゲームにおける得失点差。アルバルク東京との対戦（2勝2敗）に加えレバンガ北海道とは未対戦のため、規定1～3項で北海道との優劣がつかず、全試合の得失点差比較が適用された。

4位 レバンガ北海道（当該勝率：.000 / 全試合得失点差：+125）



確定ルール：4. リーグ戦すべてのゲームにおける得失点差。アルバルク東京に2敗しており、さらに未対戦の千葉ジェッツに対しても、全試合の得失点差比較で下回ったため。

（順位決定規定の適用プロセス）



勝率で並んだ3クラブにおいて、Bリーグ公式規定「1. 当該クラブ間で対戦したすべてのゲームにおける勝率」を比較する。A東京は千葉Jと2勝2敗、北海道に2勝0敗のため、当該勝率.667（4勝2敗）で単独首位となり、まず東地区2位が確定する。残る千葉J（対A東京2勝2敗 / 当該勝率.500）と北海道（対A東京0勝2敗 / 当該勝率.000）の優劣を確定させる際、両者は現時点で未対戦のため、公式規定の「全ての優劣がつくまでこれを繰り返す」という原則に基づき再度判定を行う。しかし、直接対決がないため規定「1」から「3」までは判定不能となり、自動的に規定「4. リーグ戦すべてのゲームにおける得失点差」が参照され、数位で上回る千葉Jが上位となった。

リーグ一の攻撃力をリードする長崎のジョンソン [写真]＝B.LEAGUE

◆■西地区：長崎ヴェルカ、未踏の「初優勝」へ…マジックを削るリーグ随一の破壊力

西地区では、長崎ヴェルカが歴史的なシーズンを歩んでいる。第23節を終えた現在、地区優勝マジックナンバーは「18」。クラブとして「西地区初優勝」、そして「CS初進出」へ向けて邁進中だ。

長崎の強さを裏付けるのは、平均93.0得点を叩き出し、B1で唯一“90点オーバー”をマークするリーグNo.1の圧倒的な攻撃力だ。2024-25シーズンから指揮を執るモーディ・マオールHCの超高速バスケットが完全に浸透し、そこへNBAドラフト1巡目指名のスタンリー・ジョンソンと韓国代表の至宝、イヒョンジュンが加入。圧倒的な個の推進力とインテンシティが加わったことで、長崎の攻撃は完成の域を迎えようとしている。

バイウィーク再開後のカードはホームにA東京を迎え撃つ。リーグ最多得点を誇る長崎の「矛」に対し、A東京の組織的な「盾」がいかに立ちはだかるか。ジョンソンの推進力をA東京の誇る強固なディフェンスが封じ込められるかが焦点となる。

【ワイルドカード争いの現状（上位7チーム）】



1 千葉ジェッツ（27-12 / .692 / +250）



2 レバンガ北海道（27-12 / .692 / +125）



3 シーホース三河（26-13 / .667 / +216）



4 琉球ゴールデンキングス（26-13 / .667 / +260）



5 群馬クレインサンダーズ（24-15 / .615 / +295）



6 広島ドラゴンフライズ（23-16 / .590 / +115）



7 仙台89ERS（23-16 / .590 / +56）

今シーズンはCS出場枠は、「各地区上位2位（計4枠）」＋「ワイルドカード（WC）上位4枠」となった。現在、WC上位は千葉J、北海道（ともに27勝）を、シーホース三河、琉球ゴールデンキングス（26勝）が1ゲーム差で追う極めてハイレベルな争いとなっており、東西のトップ勢が4つの椅子を激しく奪い合うサバイバルレースの様相を呈している。群馬クレインサンダーズ（24勝）、広島ドラゴンフライズ、仙台89ERS（ともに23勝）らが続いており、シーズン終盤を迎え余談を許さない。

文＝入江美紀雄

【動画】富永啓生、2P100％＋FT100％