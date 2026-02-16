SPºÇ²¼°Ì¤«¤é°ìÌë¡Öµ¤»ý¤Á¤¬À°Íý¤Ç¤¤¿¤é¡Ä¡×¡¡¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤æ¤Ê¤¹¤ß¥Ú¥¢¿¹¸ý¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ëµ¤·¤¿´¶¼Õ
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢19ÁÈÃæ19°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ö¤æ¤Ê¤¹¤ß¡×¤Î¿¹¸ýÀ¡»Î¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬¸½ÃÏ16Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹¸ý¤ÏÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö³§ÍÍ¡¢Âô»³¤Î±þ±ç¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡º£¤Ï¤³¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤±¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿µ¤»ý¤Á¤¬À°Íý¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²þ¤á¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥¯¥µ¥¤¥É¤Ç¡¢Î¾¼ê¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤ë¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹²¬Í®Æà¤È¤Î¥Ú¥¢¤Ç½é¤Î¸ÞÎØ¤ËÄ©¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢2ÅÙ¤ÎÅ¾ÅÝ¤¬¤¢¤ê59.62ÅÀ¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
