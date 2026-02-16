立花日菜の1stコンサート「LIVE IN HOLIC」、5月27日にBlu-ray発売決定！購入者対象のオンラインサイン会を開催！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

昨年12月になかのZERO大ホールで開催された、アーティスト・立花日菜として初となるコンサート 「LIVE IN HOLIC」のBlu-ray「立花日菜 1st concert LIVE IN HOLIC Blu-ray」が、5月27日に発売されることが決定した。デビュー曲から最新曲までを網羅したセットリストを披露し、会場の熱気と感動をそのまま閉じ込めた1枚に仕上がっている。

映像特典として、リハーサルから本番まで、ステージが完成するまでの過程を余すことなく記録した “Making of LIVE IN HOLIC” を収録。32Pに及ぶフォトブックも封入される。またBlu-rayの発売を記念し、5月17日(日)にオンラインサイン会の開催が決定した。詳細は公式HPをチェックしてほしい。

●リリース情報

立花日菜 1st concert LIVE IN HOLIC Blu-ray

2026年5月27日発売



品番：PCXP-51265

価格：￥8,800（税込）

封入特典：32Pフォトブック

映像特典：リハーサルから本番まで、ステージが完成するまでの過程を余すことなく記録した “Making of LIVE IN HOLIC” を収録！

＜収録内容＞

Tachibana Hina 1st concert 「LIVE IN HOLIC」

2025年12月28日(日) なかのZERO 大ホール

M1.ラミラミ♡

M2.Pink Twinkle Wink

M3.コントロールキー・コンジャンクション

M4.恋のハイテンション

M5.最強？最高！Brave My Heart

M6.TOKIMEKI

M7.Honey Bee

M8.START！IN MY ROOM

Dance Break

M9.Unbalance Addiction

M10.わたしクエスト

M11.Magie×Magie(カバー)

M12.Reach For The World! (カバー)

M13.Stella

M14.I’m GAME!

M15.Dear my Soleil

EN1.Pink Twinkle Wink

EN2.この場所で、また

Special Feature：Making of LIVE IN HOLIC

●イベント情報

オンラインサイン会

2026年5月17日（日)

開催時間：[1回目]17:00〜予定 [2回目]19:00〜予定

出演者：立花日菜

対象商品

発売日：2026年5月17日

タイトル：立花日菜 1st concert LIVE IN HOLIC Blu-ray

リミスタ限定サイン特典付き価格：9,300円(税込)

品番：PCXP-51265

＜オンラインサイン会とは＞

・立花日菜直筆のサイン＆購入者の宛名が入ったものを商品と一緒にお届けする。

・当日は書いている様子をYouTube LIVEにて生配信実施。

※リミスタYouTube Liveで配信

リミスタ限定サイン特典付き

立花日菜 1st concert LIVE IN HOLIC Blu-ray

価格：￥9,300（税込）＋ 梱包発送費

特典：2L判サイズブロマイドサイン(サイン、ニックネーム)

※17:00〜/19:00〜各回で2L判ブロマイドの絵柄が異なります。

※特典に直筆で「サインとお客様のニックネーム」を記入

申込み・詳細はこちら

https://limista.com/projects/7145?id=7145

販売期間

2026年2月15日（日)19:00 〜 2026年5月17日（日）各回配信途中まで予定

※受付は先着順になります。受付上限数に達した場合、販売期間内であっても受付を終了させて頂くことがございます。

イベントに関するお問い合わせ

ポニーキャニオン カスタマーセンター

営業時間：平日10:00〜13:00/14:00〜17:00（土日祝・会社の指定日除く）

（問い合わせフォーム） https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry

※受付は24時間可能ですが、ご返信につきましては営業時間内となります。

※お問い合わせの際には、イベント名、参加日を必ずご記入ください。

※イベント前日、当日のお問い合わせには対応いたしかねる場合もございます。あらかじめご了承ください。

関連リンク

立花日菜オフィシャルサイト

https://tachibanahina.com/