立花日菜の1stコンサート「LIVE IN HOLIC」、5月27日にBlu-ray発売決定！購入者対象のオンラインサイン会を開催！
昨年12月になかのZERO大ホールで開催された、アーティスト・立花日菜として初となるコンサート 「LIVE IN HOLIC」のBlu-ray「立花日菜 1st concert LIVE IN HOLIC Blu-ray」が、5月27日に発売されることが決定した。デビュー曲から最新曲までを網羅したセットリストを披露し、会場の熱気と感動をそのまま閉じ込めた1枚に仕上がっている。
映像特典として、リハーサルから本番まで、ステージが完成するまでの過程を余すことなく記録した “Making of LIVE IN HOLIC” を収録。32Pに及ぶフォトブックも封入される。またBlu-rayの発売を記念し、5月17日(日)にオンラインサイン会の開催が決定した。詳細は公式HPをチェックしてほしい。
●リリース情報
立花日菜 1st concert LIVE IN HOLIC Blu-ray
2026年5月27日発売
品番：PCXP-51265
価格：￥8,800（税込）
封入特典：32Pフォトブック
映像特典：リハーサルから本番まで、ステージが完成するまでの過程を余すことなく記録した “Making of LIVE IN HOLIC” を収録！
＜収録内容＞
Tachibana Hina 1st concert 「LIVE IN HOLIC」
2025年12月28日(日) なかのZERO 大ホール
M1.ラミラミ♡
M2.Pink Twinkle Wink
M3.コントロールキー・コンジャンクション
M4.恋のハイテンション
M5.最強？最高！Brave My Heart
M6.TOKIMEKI
M7.Honey Bee
M8.START！IN MY ROOM
Dance Break
M9.Unbalance Addiction
M10.わたしクエスト
M11.Magie×Magie(カバー)
M12.Reach For The World! (カバー)
M13.Stella
M14.I’m GAME!
M15.Dear my Soleil
EN1.Pink Twinkle Wink
EN2.この場所で、また
Special Feature：Making of LIVE IN HOLIC
●イベント情報
オンラインサイン会
2026年5月17日（日)
開催時間：[1回目]17:00〜予定 [2回目]19:00〜予定
出演者：立花日菜
対象商品
発売日：2026年5月17日
タイトル：立花日菜 1st concert LIVE IN HOLIC Blu-ray
リミスタ限定サイン特典付き価格：9,300円(税込)
品番：PCXP-51265
＜オンラインサイン会とは＞
・立花日菜直筆のサイン＆購入者の宛名が入ったものを商品と一緒にお届けする。
・当日は書いている様子をYouTube LIVEにて生配信実施。
※リミスタYouTube Liveで配信
リミスタ限定サイン特典付き
立花日菜 1st concert LIVE IN HOLIC Blu-ray
価格：￥9,300（税込）＋ 梱包発送費
特典：2L判サイズブロマイドサイン(サイン、ニックネーム)
※17:00〜/19:00〜各回で2L判ブロマイドの絵柄が異なります。
※特典に直筆で「サインとお客様のニックネーム」を記入
申込み・詳細はこちら
https://limista.com/projects/7145?id=7145
販売期間
2026年2月15日（日)19:00 〜 2026年5月17日（日）各回配信途中まで予定
※受付は先着順になります。受付上限数に達した場合、販売期間内であっても受付を終了させて頂くことがございます。
イベントに関するお問い合わせ
ポニーキャニオン カスタマーセンター
営業時間：平日10:00〜13:00/14:00〜17:00（土日祝・会社の指定日除く）
（問い合わせフォーム） https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry
※受付は24時間可能ですが、ご返信につきましては営業時間内となります。
※お問い合わせの際には、イベント名、参加日を必ずご記入ください。
※イベント前日、当日のお問い合わせには対応いたしかねる場合もございます。あらかじめご了承ください。
関連リンク
立花日菜オフィシャルサイト
https://tachibanahina.com/