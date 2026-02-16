「息をのむほど綺麗」「女神だ」“世界一セクシーなフットボーラー”が赤いドレスで大胆ショット！ 美貌にファン釘づけ「まさに完璧」
英紙『The Sun』などが“世界一セクシーなフットボーラー”と評するスイス女子代表のアリシャ・レーマンは現地２月15日、自身のインスタグラムを更新。３枚の写真をアップロードした。
現在、イングランド女子リーグ（WSL）のレスター・シティ・ウィメンでプレーするレーマンは、両脚を大胆に露出する赤いドレスを着用。バラの花束を持ってポーズを取り、その美貌を見せつけた。
また、３枚の中には男性との鏡越しの２ショットもあり、『The Sun』は「新しいボーイフレンドのモンテル・マッケンジーらしき人物」と報じている。マッケンジー氏は、イギリスで人気の恋愛リアリティ番組『ラブ・アイランド』で知られるテレビタレントだ。レーマンは、かつてブラジル代表のMFドウグラス・ルイスと長らく恋人関係にあったが、昨年末に破局したと伝えられている。
フォロワー数1587万人を誇るブロンド女子がアップしたこの投稿には、以下のようなコメントが殺到した。
「女神だ」
「魅力的すぎる」
「なんて美しいんだ」
「ほとんどインフルエンサーで、サッカー選手要素は10％ってところだな」
「やべーーーー」
「君はまさに完璧だよ、僕の憧れの人」
「息をのむほど綺麗だよ」
あまりの美しさにファンも魅了された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】“世界一セクシーなフットボーラー”アリシャ・レーマンが美脚披露！
