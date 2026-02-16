■メジャー1st EP『No Border』

2026年3月18日(水)発売

予約／購入リンク：https://TF.lnk.to/NoBorder_CD

【初回生産限定盤(豪華ブックレット＋限定透明スリーブケース仕様)】

TFCC-89804 \3,000(税込)

【黒坂未来盤】TFCC-89805 \1,500(税込)

【君島凪盤】TFCC-89806 \1,500(税込)

【汐見まとい盤】TFCC-89807 \1,500(税込)

【未白ちあ盤】TFCC-89808 \1,500(税込)

【通常盤】TFCC-89809 \1,500(税込)

▼CD収録曲 ※全形態共通

01.No Border

02.マスカレイドナイト

(テレ東『闇芝居 十六期』エンディングテーマ)

03.ハルカカナタ

(フジテレビ『全力！脱力タイムズ』12〜1月度エンディングテーマ)

●店舗別予約･購入者特典

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天ブックス：メンバー別ランダム缶バッジ

・セブンネットショッピング：メンバー別ランダムL判ブロマイド

・yosugala応援ショップ：複製コメント入りポストカード

