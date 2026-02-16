「キングダム」と「サッポロ 濃いめ」がコラボ！　李信＆嬴政など “繋がりが濃いめ”なペアを缶にデザイン、キャラをイメージした「中華の濃いめし」レシピも公開中

サッポロビールが、連載20周年を迎える人気漫画『キングダム』とコラボレーションしたデザイン缶「サッポロ 濃いめのレモンサワー キングダムデザイン缶」「サッポロ 濃いめのグレフルサワー キングダムデザイン缶」「サッポロ 濃いめのレモンサワー 重ね檸檬 キングダムデザイン缶」を、2026年4月7日に数量限定で発売する。

展開もキャラも濃すぎる！ 成り上がり英雄譚『キングダム』

『キングダム』は、原泰久先生による大ヒット歴史漫画。2006年から『週刊ヤングジャンプ』で連載され、2026年で20周年を迎える。第17回手塚治虫文化賞マンガ大賞を受賞した作品で、単行本の累計発行部数は1億部を突破、劇場版実写映画の大ヒットでも大きな話題となった。

『キングダム』の舞台は、まだ誰も中国全土を統一したことがない春秋戦国時代。戦争孤児として下僕の身分で育った少年・信が、若き王・嬴政と出会い、亡き親友との約束である「天下の大将軍」を目指して戦場を駆け抜ける物語だ。

「中華統一」という史実をベースにしながら、記録の少ない部分をオリジナルストーリーで補完して物語が進む。軍勢がぶつかり合う描写は圧巻で、知略を尽くした頭脳戦や、何度も番狂わせが起きる緊迫した戦局に目が離せなくなる。そして300を超えるキャラクターが登場するが、敵側であってもバックボーンが詳しく描かれ、読者はその生き様に魅了されるのだ。

“繋がりが濃いめ”なキャラをペアに！ 数量限定のデザイン缶

「サッポロ 濃いめ」ブランドは、居酒屋で提供されている手搾りサワーのような“濃いめ”の味わいが特長。ギュッと手搾りしたような、しっかりすっぱいレモン味と、ジューシーなグレフル味、そしてコストパフォーマンスの高さで人気となっている。

今回のコラボレーション商品では、「サッポロ 濃いめ」ブランドと、キャラクターの揺るぎない信念や壮大な人間ドラマで”濃さ”を積み重ねてきた漫画『キングダム』が、新しい”濃い体験”をお届け。

サッポロ 濃いめのレモンサワー

パッケージには、漫画の中で“繋がりが濃いめ”なキャラをペアにして、各フレーバーの350ml缶と500ml缶にそれぞれデザイン。「サッポロ 濃いめのレモンサワー」は、350ml缶に李信、500ml缶に嬴政。「サッポロ 濃いめのグレフルサワー」は350ml缶に騰、500ml缶に王騎。「サッポロ 濃いめのレモンサワー 重ね檸檬」は、350ml缶にバジオウ、500ml缶に楊端和となっている。

サッポロ 濃いめのグレフルサワー

サッポロ 濃いめのレモンサワー 重ね檸檬

レモン＆グレフルサワーにあう！ 中華料理レシピを公開中

また、発売に先立ち、『キングダム』のキャラクターをイメージした中華料理のレシピ「中華の濃いめし」をWEBで公開中。李信と嬴政の中華統一に賭ける情熱をイメージした「濃いめの麻婆豆腐」、騰と王騎の勢いそのものの圧巻の逸品「濃いめの油淋鶏」、バジオウと楊端和の華麗な活躍が頭に浮かぶ「濃いめの酢豚」の3つで、レシピの監修は、料理家のみないきぬこさんだ。

濃いめの麻婆豆腐

濃いめの油淋鶏

濃いめの酢豚

さらに、サッポロビール公式Xアカウントにて、「濃いめの名言グラス」プレゼントキャンペーンを2月4日から、「特別アートボード」プレゼントキャンペーンを4月7日から実施。詳しい応募方法は公式サイトからチェック。

濃いめの名言グラス

【画像】『キングダム』のデザイン缶で登場！ 人気「サッポロ 濃いめ」サワー3種（7枚）