BTS¤ÎJUNG KOOK¡Ê¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ë¤ÎµÓ¤ÎÄ¹¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢HUBLOT¡Ê¥¦¥Ö¥í¡Ë¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ë¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥È¥ë¥Êー¥ì»á¤ÎInstagram¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡¢µÓÄ¹¥³ー¥Ç¤ÇHUBLOT¤ËÅÐ¾ì①②¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¥ªー¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¥³ー¥Ç¤Î¥¸¥ç¥ó¥°¥¯①②
¢£BTS¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡¢HUBLOT¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤ÇÅÐ¾ì
JUNG KOOK¤ÏÀèÆü¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¹âµéÏÓ»þ·×¥áー¥«ー¡¦HUBLOT¡Ê¥¦¥Ö¥í¡Ë¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¡£12Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½¢Ç¤È¯É½²ñ¤Ë¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥¸¥å¥ê¥¢¥ó»á¤¬¸ø³«¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢JUNG KOOK¤È¥¸¥å¥ê¥¢¥ó»á¤¬HUBLOT¤ÎÅ¹ÊÞÁ°¤ËÊÂ¤ó¤Ç¥Ýー¥º¡£JUNG KOOK¤Ï¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹õ¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤Ç¡¢Ä¹¤¤µÓ¤È¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿HUBLOT¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤â¡¢JUNG KOOK¤¬¼«¤é¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖµÓ¤ÎÄ¹¤µÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥°¥¯¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÑºÇ¶¯¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª´é¤¬¾®¤µ¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢JUNG KOOK¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¢£BTS¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡¢¥ªー¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¥³ー¥Ç¤âÈäÏª
¤Þ¤¿¡¢JUNG KOOK¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥³ー¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¡£JUNG KOOK¤Ï¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÅ»¤¤¡¢¹õÈ±¤ò¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¸½¤ì¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ç¥¯ー¥ë¤ËÐÊ¤ó¤À¤ê¡¢¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¼ÀÁö¤¹¤ëJUNG KOOK¤òÂª¤¨¤¿¥àー¥Óー¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£