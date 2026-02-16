¡Ö¤³¤Î¸¬µõ¤µ¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¸Ø¤ê¡×¤È´¶Æ°¡¡¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¡¢ÎÞ¤ËÊë¤ì¤¿Îéµ·¤òÀ¤³¦¤¬Àä»¿¡Ö´é¤ò¾å¤²¤Æ¡¢·¯¤Ï¡Ä¡×
¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò500¥á¡¼¥È¥ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢µÈÅÄÀãÇµ¡Ê¼÷¹¡Ë¤Ï37ÉÃ98¤Î13°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥á¥À¥ë¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ÎÌµÇ°¤Î·ë²Ì¤Ë¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î±þ±çÃÄ¤Ë²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ´¶¼Õ¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡14ÁÈÌÜ¤Ç¥ê¥ó¥¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿µÈÅÄ¤Ï¡¢»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥À¥ë¤Ë±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤13°Ì¤Ç½ªÎ»¡£¥´¡¼¥ë¸å¤ÏÊòÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¶¥µ»¤¬¤¹¤Ù¤Æ½ª¤ï¤ë¤È¡¢ÎÞ¤¬´¥¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¾ìÆâ¤òÊâ¤¡¢ÆüËÜ¤Î±þ±çÃÄ¤Ë²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Î¿ÍÊÁ¤ò¼¨¤¹¥·¡¼¥ó¤ÏÃæ·Ñ¤Ë¤â±Ç¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤³¤Î¸¬µõ¤µ¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¸Ø¤ê¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¿Í½é¤á¤Æ¸«¤¿¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢È¿¶Á¤Ï³¤³°¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¥·¥³È¯¾Í¤Î¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«·Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖClaro Sports¡×¤Ï¡¢X¤Ç¡Ö´é¤ò¾å¤²¤Æ¡¢·¯¤ÏÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¥æ¥¥Î¡¦¥è¥·¥À¤Ï500¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤Î¸å¡¢ÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±É¸÷¤Þ¤Ç¤¢¤È¿ô¥»¥ó¥Á¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ì´¤Ï¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿¡Ä¡ÄÉ¹¤ÏÈà½÷¤ÎÈá¤·¤ß¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¾Î»¿¤ËÃÍ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë