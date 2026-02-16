µ¯Æ°²èÌÌ¤Þ¤Ç¥³¥é¥Ü»ÅÍÍ¡ª ¥ï¥³¥à¡ß¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù30¼þÇ¯¸ÂÄê¡ÖWacom MovinkPad Pro EVA Edition¡×¼Âµ¡¥ì¥Ó¥å¡¼
¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÉ¬¸«¡£
¥ï¥³¥à¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ñ¥Ã¥É¡ÖWacom MovinkPad Pro 14¡×¤Ë¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡ÙÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡ÖWacom MovinkPad Pro EVA Edition¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ë30¼þÇ¯¥Õ¥§¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖEVANGELION:30+¡¨ 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION¡×¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡ÎÅÚ¡Ï¡Á2·î23Æü¡Î·î¡¦½Ë¡Ï¡¿²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï»öÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±ÂÎ¸³²ñ¤Ë»²²Ã¡£UI¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹É½¼¨¤âÀìÍÑ»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¿Ô¤¯¤·¤Î¡ÖWacom MovinkPad Pro EVA Edition¡×¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤É¤³¤í¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥³¥é¥Ü¡¡¡ÖWacom MovinkPad Pro EVA Edition¡×³«Éõ¤Îµ·
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÈËÜÂÎÇØÌÌ¤Ë¤Ï¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÇÛÃÖ¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¥Û¥í¥°¥é¥à¤¬¥¥é¥ê¡£
ËÜÂÎÇØÌÌ¤Ï¡¢¤É¤³¤Ç¤â»ý¤Á±¿¤ó¤Ç»È¤¦¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¥»¥Ã¥È¤ËÆ±º¤µ¤ì¤ë²èÌÌÊÝ¸î¥«¥Ð¡¼¡ÖWacom MovinkPad Pro 14 Cover EVA Edition¡×¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥¹¥¿¥ó¥É¡ÖWacom Foldable Stand EVA Edition¡×¡¢¥Ú¥ó¤ä¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡ÖWacom Rollup Case EVA Edition¡×¡¢¤µ¤é¤ËWacom Pro Pen 3¤Ë¤âEVANGELION¥í¥´¤ò»Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡£
¥Ú¥ó¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥±¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡ÖWacom Rollup Case EVA Edition¡×¤Ë¤Ï¡¢»ç¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Wacom Pro Pen 3¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¥Õ¥ì¥¢¥°¥ê¥Ã¥×¤È¥Ü¥¿¥ó¥×¥ì¡¼¥È¡Ê¸ü·¿¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥¤¥Ã¥Á3¤Ä¡Ë¤âÆ±º¡£ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏÊÌÇä¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¥«¥Ð¡¼¡¢¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤â´Þ¤á¤¿ÆÃÊÌ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¿±Ç¡£
ÄÌ¾ï¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁ´ÉôÀ¹¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
UI¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹É½¼¨¤âÀìÍÑ»ÅÍÍ¤Ë¡ª Áàºî²èÌÌ¤â¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥³¥é¥Ü¿Ô¤¯¤·
¤µ¤Æ¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òµ¯Æ°¤µ¤»¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£¥í¡¼¥Ç¥£¥ó¥°²èÌÌ¤¬¡È¤¦¤´¤¦¤´¡É¡£µ¯Æ°»þ¤Î¥Ö¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ä½¼ÅÅÃæ¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤âÀìÍÑ»ÅÍÍ¤Ë¡£
¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥·¡¼¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿11¼ïÎà¤ÎÊÉ»æ¤âÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÊÑ¹¹¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥¢¥¤¥³¥ó¤Ï¥Ï¥Ë¥«¥à¡ÊÏ»³Ñ·Á¡Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
ºîÉÊ²èÁü¤òÊÝÂ¸¡¦´ÉÍý¤Ç¤¤ë¡ÖWacom Shelf¡×¤Ç¤â¡¢¥Ï¥Ë¥«¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿°ìÍ÷É½¼¨¤òºÎÍÑ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»þ·×¤È¥³¥ó¥Ñ¥¹µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¡ÖWacom CClock EVA¡×¤âÅëºÜ¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥¢¥Ë¥á³¨¥³¥ó¥ÆÉ÷¤ÎÍÑ»æÀßÄê¤¬½ÐÍè¤¿¤ê¡¢
¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ú¥ó¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¿Ô¤¯¤·¡ª ¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¡©¡©¡©¡©¡×¥Þ¡¼¥¯¤ÎÉ½¼¨¤âÈ¯¸«¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃµ¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤±£¤·¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÍÍ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
30¼þÇ¯¥Õ¥§¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÆÃÊÌÀè¹ÔÈÎÇä¤Ç¤ªÌÜ¸«¤¨¡ª
¡ÖEVANGELION:30+; 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖWacom MovinkPad Pro EVA Edition¡×¤ÎÅ¸¼¨¤ª¤è¤ÓÂÎ¸³¤ò¼Â»Ü¡£²ñ¾ìÆâ¤ÎÅ¸¼¨¼þÍ·¥¨¥ê¥¢¡ÖEVA EXTRA30¡×¤Ç¤Ï¡¢¼Âµ¡¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤éËÜ¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÃÄ¹¤òÂÎ¸³¤Ç¤¡¢Æ±¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¡Ê¥ß¥Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥ï¥³¥à¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸ÅÐÃÅ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤½¤¦¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡ÖWacom MovinkPad Pro EVA Edition¡×¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÆÃÊÌÀè¹ÔÈÎÇä¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï181,280¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
ËÜÂÎ¤«¤é¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢¤½¤·¤ÆUI¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡ÖWacom MovinkPad Pro EVA Edition¡×¡£30¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¤ª³¨ÉÁ¤¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¾ðÊó
¡üEVANGELION:30+; 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡Ú3Æü´Ö¡Û
²ñ¾ì¡§²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://30th.evangelion.jp/fes
¢£¥ï¥³¥à½ÐÅ¸¾ðÊó
¡ýÅ¸¼¨¥Ö¡¼¥¹
¡¦ÆâÍÆ¡§Wacom MovinkPad Pro EVA Edition¤ÎÅ¸¼¨¤ª¤è¤ÓÂÎ¸³
¡¦¾ì½ê¡§Å¸¼¨¼þÍ·¥¨¥ê¥¢¡ÖEVA EXTRA 30¡× ¶¨»¿¼Ò¥¨¥ê¥¢2¡Ê¥Ö¡¼¥¹¡§2-3¡Ë
¡ý¥¹¥Æ¡¼¥¸ÅÐÃÅ
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§Chronicle of Wacom and Evangelion
¡¦Æü»þ¡§2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë11:30¡Á12:00
¡¦¾ì½ê¡§Å¸¼¨¼þÍ·¥¨¥ê¥¢¡ÖEVA EXTRA 30¡×Æâ ¡Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡×