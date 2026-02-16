¥¹¥¿¥Ð¡ÈSAKURA¡É¥°¥Ã¥º2¡¥18È¯Çä¡ª¡¡½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ë3way¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ê¤ÉÅÐ¾ì
¡¡¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢ºù¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê°õ¾Ý¤È¾åÉÊ¤Ê¤¤é¤á¤´¶¤ò±é½Ð¤·¤¿¡ÈSAKURA¡É¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥°¥Ã¥º¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÝÎä¥È¡¼¥È¤âÅÐ¾ì¡ª¡¡¡ÈSAKURA¡É¥°¥Ã¥º°ìÍ÷¡õ¶â³Û
¢£Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤¬²Ú¤ä¤«
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤¬°ìÁØÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ºù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥é¡¼¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ò¤½¤í¤¨¤¿¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡ºù¤ò»×¤ï¤»¤ëÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Á¡ºÙ¤Ê¤¤é¤á¤¤òÅº¤¨¤ë¥Ñ¡¼¥ë²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿3way¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤ä¡¢¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ëºù¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜÂÎÉôÊ¬¤Ë¡ÈSTARBUCKS¥í¥´¡É¤ò¥ì¡¼¥¶¡¼²Ã¹©¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¡¢°û¤ßÊª¤Î²¹ÅÙ¤Ç¿§¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ê¤É¡¢½Õ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºù¤ò»É¤·¤å¤¦¤ÇÉ½¸½¤·¤¿ÊÝÎä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤äÌÓÂ¤ÎÄ¹¤¤¥é¥¤¥È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ü¥¢À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ù¥¢¥ê¥¹¥¿¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡¢Æ°¤«¤¹¤¿¤Óºù·¿¤Î¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤¬¥¥é¥¥éµ±¤¯¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿»¨²ß¥¢¥¤¥Æ¥à¤â½¼¼Â¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤Ç¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¡¢ÂçÍýÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¥Þ¡¼¥Ö¥ëÌÏÍÍ¤¬¹¤¬¤ë3way¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¥í¥´¤ò¥¨¥ó¥Ü¥¹¤Ç¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¤òÈÎÇäÃæ¡£°ìÂÀè¤Ë½Õ¤ÎÅþÍè¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÝÎä¥È¡¼¥È¤âÅÐ¾ì¡ª¡¡¡ÈSAKURA¡É¥°¥Ã¥º°ìÍ÷¡õ¶â³Û
¢£Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤¬²Ú¤ä¤«
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤¬°ìÁØÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ºù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥é¡¼¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ò¤½¤í¤¨¤¿¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡ºù¤ò»×¤ï¤»¤ëÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Á¡ºÙ¤Ê¤¤é¤á¤¤òÅº¤¨¤ë¥Ñ¡¼¥ë²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿3way¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤ä¡¢¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ëºù¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜÂÎÉôÊ¬¤Ë¡ÈSTARBUCKS¥í¥´¡É¤ò¥ì¡¼¥¶¡¼²Ã¹©¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¡¢°û¤ßÊª¤Î²¹ÅÙ¤Ç¿§¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ê¤É¡¢½Õ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤Ç¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¡¢ÂçÍýÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¥Þ¡¼¥Ö¥ëÌÏÍÍ¤¬¹¤¬¤ë3way¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¥í¥´¤ò¥¨¥ó¥Ü¥¹¤Ç¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¤òÈÎÇäÃæ¡£°ìÂÀè¤Ë½Õ¤ÎÅþÍè¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£