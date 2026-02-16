´éÌÌ½³¤ê¾å¤²¤Ëµ¼Ô¤Ï¿Ì¤¨¤¿¡£ÆüËÜ½é¤Î¥Ð¡¼¥ê¥È¥¥¡¼¥É¤ËÄ©¤ó¤À½éÂå½¤ÅÍ²¦¼Ô¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎµßµÞÈÂÁ÷
Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¤ÎÍº¡¢K-1¡£À¤³¦¤ÎMMA¡ÊÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ë¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëUFC¡£UWF·Ï¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊMMA¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1993Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¸å¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤Î»þÂå¡¢³ÊÆ®µ»³¦¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
ÍýÁÛ¤Î³ÊÆ®µ»¤òÄÉµá¤·¤¿½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤³¤Èº´»³¥µ¥È¥ë¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¸½¡¦½¤ÅÍ¡Ë¡£Á°²ó¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦ºÇ¸Å¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¤òóÕÌÀ´ü¤«¤é»Ù¤¨¤¿½éÂå¥é¥¤¥È¥Ø¥Ó¡¼µé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢Àî¸ý·ò¼¡¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ã¤«¤ê¤·¡Ö½¤ÅÍ¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¡×¡Ú½é¤á¤Æ¸«¤ëÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤Î»ÄµÔÀ¡Û
¡Ö¼ÙËâ¤À¤è¡¢¤É¤±¤è¤Ã¡ª¡×
Ã´²Í¤òÀèÆ³¤¹¤ë¥»¥³¥ó¥É¤ÎÅÜ¹æ¤¬¶Á¤¯¡£
ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¡¢Áª¼ê¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¾ì½ê¤È¤·¤ÆÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÏÌîÀïÉÂ±¡¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀïÂè2»î¹ç¤Ç¥ä¥ó¡¦¥í¥à¥ë¥À¡¼¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤ËTKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿Àî¸ý·ò¼¡¤È¡¢Æ±Âè£³»î¹ç¤Ç¥À¥Ó¥Ã¥È¡¦¥ì¥Ó¥¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë80ÉÃ¤ÇÉÃ»¦¤µ¤ì¤¿ÁðÌøÏÂ¹¨¤¬Â·¤Ã¤ÆÂç¤Î»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
1994Ç¯7·î29Æü¡¢Åìµþ¥Ù¥¤NK¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ð¡¼¥ê¥È¥¥¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥ó94¡Ù¡Ê°Ê²¼¡ØVTJ94¡Ù¡Ë¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¡£É®¼Ô¤Ï¥Ò¥¶¤ò¥¬¥¯¥¬¥¯¤È¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î»´¾õ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ½é¤Î¥Ð¡¼¥ê¥È¥¥¡¼¥É¡Ê¶¥µ»²½¤µ¤ì¤¿MMA¤ÎÁ°¿È¡Ë¡¢à400ÀïÌµÇÔ¤ÎÃËá¥Ò¥¯¥½¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥·¡¼¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤ÊÂç²ñ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü²ñ¾ì¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿5500Ì¾¡Ê¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¡Ë¤ÎÂç´Ñ½°¤Ë¶»¤Ë¿¿¤ÃÀè¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ëÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤Î»ÄµÔÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ç¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É»þ¤Î´éÌÌ¥Ñ¥ó¥Á¤ä¡¢´éÌÌ¤Ø¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤òÇ§¤á¤¿»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤éÌµÍý¤â¤Ê¤¤¡£ÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÐÀïÁê¼ê¤ò²¥¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÅÝ¤ì¤¿Áê¼ê¤ò½³¤ê¹þ¤à¡£¤½¤ó¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤·¤«µö¤µ¤ì¤Ê¤¤ÈÚ¹Ô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Âç²ñ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë°Ê¾å¡¢»Ä¹ó¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ì¤è¤¦¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥í¡¼¥Ö¤ÎÃåÍÑ¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¡¢¥Ò¥¸ÂÇ¤Á¤Î»ÈÍÑ¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¶Ø»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
Á°Ç¯¤Î93Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿UFC¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç»þ´Ö¤ÏÌµÀ©¸Â¤Ç¡¢¥°¥í¡¼¥Ö¡¢Ãå°á¡¢¥·¥å¡¼¥º¤ÎÃåÍÑ¤Ï¼«Í³¤È¤µ¤ì¡¢È¿Â§¤ÏÌÜ¤Ä¤Ö¤·¤È³ú¤ßÉÕ¤¤À¤±¤È¤¤¤¦¡¢¤Ò¤¸¤ç¤¦¤Ë²á·ã¤Ê¥ë¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØVTJ94¡Ù¤ÎÌó1¥«·î¸å¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØUFC3¡Ù¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×À©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¥·¥å¡¼¥º¤òÍú¤¤¤Æ¤Î¥¥Ã¥¯¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¡£
UFC¤è¤ê°ÂÁ´À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤¿¤Ï¤º¤Î¡ØVTJ94¡Ù¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿¤·¤í½é¤á¤Æ¤Î³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤ÏUFC¤Î¤è¤¦¤Ë¶âÌÖ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿È¬³Ñ·Á¤Î¥ª¥¯¥¿¥´¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢4ËÜ¥í¡¼¥×¤Ë»ÍÊý¤ò°Ï¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥ê¥ó¥°¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬Í½´ü¤»¤Ì¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤È¼õ¤±¤é¤ì¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¹¶ËÉ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¼çºÅ¼Ô¤ÎÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
ËÁÆ¬¤Çµ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿Àî¸ý¤ÈÁðÌø¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¥¥Ã¥¯5Ï¢ÂÇ¡Û
¤È¤ê¤ï¤±Àî¸ý¤¬Éé¤Ã¤¿¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¹¶ËÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤â¤Ä¤ì¤Æ¥í¡¼¥×¤è¤ê³°¤Î¥¨¥×¥í¥ó¥µ¥¤¥É¤Ø¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢Î¾¼Ô¤ÎÂÎ¤ò¥ê¥ó¥°Ãæ±û¤Þ¤Ç°ú¤Ìá¤¹¡£¤³¤³¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÏÎ¾¼Ô¤Ë¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬¤«¤«¤ëÁ°¤ÈÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òºî¤ì¡×¤ÈÌ¿¤¸¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤ÏÃ¯¤À¤Ã¤ÆÉÔÍø¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¤ÎºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·ù¤¬¤ë¤Î¤À¤«¤é¤½¤ì¤âÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
¤ª¤«¤²¤Ç»î¹ç¤òºÆ³«¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤È¥µ¥Ö¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¥í¥à¥ë¥À¡¼¤Ë²¿ÅÙ¤â¥Ö¥ì¥¤¥¯Á°¤ÎÂÎÀª¤ËÌá¤ë¤è¤¦¤ËÀâÆÀ¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢Åö¿Í¤ÏÇ¼ÆÀ¤»¤º¥Õ¥¡¥¤¥È¤Î¹ç¿Þ¤¬¤«¤«¤ëÁ°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢´ÑµÒ¤Ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ê¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é»î¹ç¤òºÆ³«¤µ¤»¤í¡×¤ÈÂ¥¤¹»ÏËö¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¼Ô¤Î¹¶ËÉ¤Ï¥í¡¼¥×ºÝ¤Ð¤«¤ê¡£¤¹¤°¤Ë¤É¤Á¤é¤«¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ±ÂÎ¤Ç¥¨¥×¥í¥ó¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢¥ê¥ó¥°²¼¤ËÍî¤Á¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¾¡Éé¤ò·è¤·¤¿¤Î¤Ï¥í¥à¥ë¥À¡¼¤ÎÆ§¤ß¤Ä¤±°ìÈ¯¤ò´Þ¤à¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤Î£µÏ¢ÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÈ¯ÂÇ¤Ä¤¿¤Ó¤Ë´ÑµÒÀÊ¤«¤éÂç¤¤Ê¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£É®¼Ô¤Ï¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë´é¤ò¤·¤«¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ë¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤òÂÓ¤Ó¤¿ÂÇ·â¤Ë´ÑµÒ¤Ï¤¤¤ä¤¬¤¦¤¨¤Ë¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ½é¤Î¥Ð¡¼¥ê¥È¥¥¡¼¥É¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿
¤Û¤ó¤Î¿ô¥«·îÁ°¡¢É®¼Ô¤Ï»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯3·î11Æü¡¢¥³¥í¥é¥É½£¥Ç¥ó¥Ð¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØUFC£²¡Ù¤ò¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤¿¡££±²óÀï¤Ç»Ô¸¶³¤¼ù¤È¥Û¥¤¥¹¡¦¥°¥ì¥¤¥·¡¼¤Î°ìÀï¤¬¼Â¸½¤·¤¿Âç²ñ¤Ï¤Î¤Á¤Ë¡ÖUFC»Ë¾åºÇ¤âË½ÎÏÅª¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤ëÉÔÌ¾ÍÀ¤ÊÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿16¿ÍÀ©¤Î¥ï¥ó¥Ç¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿ÅÙÀ¨»´¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤«¡£½Ð¾ìÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥¤¥ê¡¼¥¬¥ë¤ÊÌôÊª¤òÉþÍÑ¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤¿¡£ÌÜ¤ÏÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë·ìÁö¤ê¡¢¥Ù¥¢¥Ê¥Ã¥¯¥ë¤òÂÇ¤Á²¼¤í¤¹ÍÍ¤Ï³ÊÆ®µ»¤ÎÈÏáÆ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤¿»¦¤·¹ç¤¤¤Ë¤¹¤é±Ç¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤é¡¢UFCÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â²¿¤éÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤â¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤¨¡×¡Ö¤Ö¤Ã»¦¤»¡×¤ÈÊªÁû¤ÊÀ¼±ç¤òÈô¤Ð¤·¤Ê¤¬¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢É®¼Ô¤Ï¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¹¤éÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤È¤Ï³ÊÆ®µ»¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬°ã¤¦¡×¤È¤µ¤¨»×¤Ã¤¿¡£½é¤á¤ÆË½ÎÏ¤È¤Î¶³¦Àþ¤òÈô¤ÓÄ¶¤¨¤¿³ÊÆ®µ»¤ò¸«¤¿µ¤¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤µ¤«¡ØVTJ94¡Ù¤Ç¤â¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¥ó¥°²¼¤ËÅ¾Íî¤·¤¿Àî¸ý¤Î¹ÔÆ°¤Ï¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢Èó¾ð¤Ë¤â¥À¥¦¥ó¥«¥¦¥ó¥È¤¬¿Ê¤à¡£¤½¤¦¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»Âç²ñ¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥À¥¦¥ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¾ì³°¥«¥¦¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤Ê¤ó¤È¤«Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤Ã¤¿Àî¸ý¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤ë¸Â¤ê°Õ¼±¤ÏÛ¯Û°¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÂçµÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤ÆÀî¸ý¤Ï½½È¬ÈÖ¤Î¥Ò¥¶½½»ú¸Ç¤á¤Ø¡£Âç²ñÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÂÇ·âOK¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÇÁÀ¤¦¤Î¤Ï´í¸±¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤·¤«¼êÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤¿¤À¡¢ÂÎÀª¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¡¢Àî¸ý¤¬Êú¤¨¤¿¥í¥à¥ë¥À¡¼¤Îº¸Â¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿¤Ó¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¥í¥à¥ë¥À¡¼¤Ï´éÌÌ¥Ò¥¶½³¤ê¡£ÂÎÀª¤¬Êø¤ì¤ë¤È¡¢ÇØ¸å¤«¤é¸åÆ¬Éô¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤òÍá¤Ó¤»¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤È»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Î»ÑÀª¤Î¤Þ¤ÞÆ°¤±¤Ê¤¤Àî¸ý¤Î´éÌÌ¤ò½³¤ê¾å¤²¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¥ë¡¼¥ë¾å¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´í¸±¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¥À¥¦¥ó¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤È¤é¤º»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¡£¥ë¡¼¥ë¤è¤êÁª¼ê¤ÎÌ¿¡£¥ß¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ÑÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
»î¹ç»þ´Ö¤Ï1¥é¥¦¥ó¥É3Ê¬59ÉÃ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ²¿ÅÙ¤âÃæÃÇ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÄ¹¤¯´¶¤¸¤¿¡£¥»¥³¥ó¥É¤Î¸ª¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤éÂà¾ì¤¹¤ëÀî¸ý¤Îº¸ÌÜ¾åÉô¤Ï¥Ò¥¶½³¤ê¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¿©¤é¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢Âç¤¤¯¼ð¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥¤¥ì¤ËÄ¾¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢Àî¸ý¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÓÒÅÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âç²ñÁ°¤Ï¡Ö¥±¥¬¤ò¤»¤º¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´ê¤¤¤Ï³ð¤ï¤ºµßµÞ¼Ö¤ÇÀéÍÕ¤ÎµßµÞÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¥ê¥ó¥°²¼¤ËÅ¾Íî¤·¤¿ºÝ¡¢ËÜÉôÀÊ¤Î´ù¤Î³Ñ¤Ëº¸ÏÆÊ¢¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤»¤¤¤Çº¸¤Î¤í¤¯Æð¹ü¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é30Ç¯°Ê¾å¤ÎºÐ·î¤¬Î®¤ì¤¿¤¬¡¢Àî¸ý¤Ï¥í¥à¥ë¥À¡¼Àï¤Î¤³¤È¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÉÛ»Ü¹Ý¼£¡¡»£±Æ¡¿Ä¹Èø íì