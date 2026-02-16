ÅÄÃæÊË¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ï¼Â¸½¤»¤º¡Ä¸Å¶¶µü¸è¤È´äÅÄÃÒµ±¤ÎFAÇÕ·ç¾ì¤Ï¡Ö²ø²æ¤ÎÌäÂê¤À¤¬Âç¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
[2.15 FAÇÕ4²óÀï ¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à 1-1(PK2-4) ¥ê¡¼¥º]
¡¡¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹´ÆÆÄ¤ÏPKÀï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿FA¥«¥Ã¥×4²óÀï¤Î¥ê¡¼¥ºÀï¸å¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤À¤Ã¤¿FW¸Å¶¶µü¸è¤ÈMF´äÅÄÃÒµ±¤Î¾õÂÖ¤ò¡Ö2¿Í¤È¤â²ø²æ¤ÎÌäÂê¤À¤¬Âç¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤â¤Ë·Ú½ý¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¡¦¥á¡¼¥ë¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MFÅÄÃæÊË¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢MFÆ£ËÜ´²Ìé¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿°ìÊý¤Ç¸Å¶¶¤È´äÅÄ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤âÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Î¾Áª¼ê¤È¤â¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬Ãæ·Ñ±ÇÁü¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï»î¹ç¸å¡¢¤È¤â¤Ë²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¤â¤Ã¤È¤â·Ú½ý¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤êÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢´äÅÄ¤ÏÎßÀÑ·Ù¹ð¤Ë¤è¤ë½Ð¾ìÄä»ß¤ò½ü¤¤¤Æ¥ê¡¼¥°ÀïÁ´»î¹çÀèÈ¯¤È¼ç¼´¤òÄ¥¤ë¤Ê¤«¡¢Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Çº£µ¨½é¤á¤Æ¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¥¤¥Ó¥¹´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÊ£¿ô¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¾¯¤·µÙÂ©¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¾õÂÖ¡£ÈèÏ«¤âÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÆü¡¹¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ÆÁá´üÉüµ¢¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
