¡¡¾´ý¤ÎÊ¡´Ö¹áÆà½÷Î®¸Þ´§¡ÊÀ¶Îï¡¢½÷²¦¡¢½÷Î®²¦ºÂ¡¢½÷Î®²¦°Ì¡¢ÁÒÉßÆ£²Ö¡¢33¡Ë¤¬Ä©¤à´ý»ÎÊÔÆþ»î¸³Âè2¶É¤¬2·î16Æü¤ËÅìµþ¡¦ÀéÂÌ¥±Ã«¤Î¾´ý²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»î¸³´±¤òÌ³¤á¤ëÊÒ»³»ËÎ¶»ÍÃÊ¡Ê21¡Ë¤È¸½ºßÂÐ¶ÉÃæ¤À¡£ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ï¡¢¸å¼êÈÖ¤ÎÊ¡´Ö½÷Î®¸Þ´§¤¬¼ñ¸þ¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÃæÈô¼Ö¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡´ý»ÎÊÔÆþ»î¸³¤Ï¡¢¼ã¼ê´ý»Î5¿Í¤¬»î¸³´±¤òÃ´Åö¡£1¥«·î¤Ë1ÅÙ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢3¾¡¤¹¤ì¤Ð¹ç³Ê¤È¤Ê¤ë¡£Ê¡´Ö½÷Î®¸Þ´§¤Ï2022Ç¯¤Ë¤â¼õ¸³¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3Ï¢ÇÔ¤ÇÉÔ¹ç³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¤Î·ëº§¡¢2024Ç¯¤Î½Ð»º¤ò·Ð¤Æ2025Ç¯¤ËºÆ¤Ó¼õ¸³»ñ³Ê¤ò³ÍÆÀ¡£2ÅÙÌÜ¤Î»î¸³Âè1¶É¤Ï»³²¼¿ôµ£»ÍÃÊ¡Ê17¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë¹õÀ±È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¶É¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿ÊÒ»³»ÍÃÊ¤¬»î¸³´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ABEMA¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë°¤Éô¸÷ÎÜ¼·ÃÊ¡Ê31¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÊ¡´Ö½÷Î®¸Þ´§¤ÎºîÀï¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Ç¸½¶ÉÌÌ¤Ï¸«¤Ê¤¤·Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ±¤¸¤¯²òÀâ¼Ô¤Îº´Æ£ÏÂ½Ó¼·ÃÊ¡Ê47¡Ë¤Ï¡ÖÊÒ»³»ÍÃÊ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ÇÁ°¸þ¤¤Ê¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢¾¯¤·¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£Ê¡´Ö½÷Î®¸Þ´§¤Ï¤É¤¦Ç´¤ê¶¯¤¯»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤Èº£¸å¤Î¿Ê¹Ô¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ý¤Á»þ´Ö¤Ï³Æ3»þ´Ö¡£
