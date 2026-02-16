BTS¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤Ï¡ÈARMY¡É¤Î¥¿¥È¥¥ー¤¬Æþ¤Ã¤¿±¦¼ê¤ò»£±Æ¡£7¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È°¦¡É¤Ë°î¤ì¤¿¼Ì¿¿¡õÆ°²è¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Æ°¦¤ª¤·¤¤¤ó¤À¤í¡×¡Ö±Êµ×ÊÝÂ¸¡×¤ÈÈ¿¶Á
BTS¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¡ÖWHAT IS YOUR LOVE SONG?¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¶¦¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÆü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¡¢Æ°²èÊÔ½¸¥¢¥×¥ê¡ÖEdits¡Ê¥¨¥Ç¥£¥Ã¥Ä¡Ë¡×¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖWHAT IS YOUR LOVE SONG?¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ò»È¤¤¡¢¡È°¦¤ËËþ¤Á¤¿¥á¥ó¥Ðー¤ÎÆü¡¹¡É¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
BTS¤Î³Ú¶Ê¡ÖBoy with Luv feat. Halsey¡×¤ÎBGM¤Ë¤Î¤»¡¢¤Þ¤º¤Ï¹õ¤Î¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ùー¥¸¥å¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡¢¤½¤·¤Æ¹õ¤¤¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤¿V¡Ê¥ô¥£¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£Àã¤¬¹ß¤ëÃæ¤ËÊâÆ»¶¶¤ËÐÊ¤àV¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢N¥½¥¦¥ë¥¿¥ïー¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡¢SUGA¡Ê¥·¥å¥¬¡Ë¤Î°¦Ç¡¦¥¿¥ó¤¬¤ª¤á¤«¤·¤·¤¿¥¥åー¥È¤Ê¼Ì¿¿¡¢RM¡Ê¥¢ー¥ë¥¨¥à¡Ë¤¬ÂÎ¤òº¸±¦¤ËÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¥Ã¥×¤¹¤ë°¦¤é¤·¤¤Æ°²è¡¢JIN¡Ê¥¸¥ó¡Ë¤¬¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤Ç·ü¿â¤ËÎå¤à¸å¤í»Ñ¤ÈÂ³¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢J-HOPE¡Ê¥¸¥§¥¤¥Ûー¥×¡Ë¤Î¶À±Û¤·¤Î¥»¥ë¥Õ¥£ー¡¢ACNE STUDIOS¡Ê¥¢¥¯¥Í ¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤Î¥Þ¥Õ¥éー¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´¬¤¤¤¿»Ñ¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëJIMIN¡Ê¥¸¥ß¥ó¡Ë¡¢¡ÖARMY¡ÊBTS¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¡Ë¡×¤Î¥¿¥È¥¥ー¤¬Æþ¤Ã¤¿¼ê¤Î¶õ¤Ë¤«¤¶¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ëJUNG KOOK¡Ê¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¤Î¶¶¤¬¥Æ¥Æ¤ÎÀ»ÃÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ°¦¤ª¤·¤¤¤ó¤À¤í¡×¡ÖÀã¤ÎÃæ¤Î¥Æ¥Æ¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö1ÈÖºÇ½é¤ËÆþ¤ì¤¿ARMY¤Î¥¿¥È¥¥ー¡×¡Ö¥æ¥ó¥®¤µ¤ó¤Î¥¿¥ó¥¤°¦¡×¡Ö°¦Ç¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÍÎÉþ¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¥Û¥Ó¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥¸¥ó¤¯¤ó¤ÎÏÓ¤Î·ì´É¡ª¡×¡Ö¥¸¥ó¤¯¤ó¼«¸Ê´ÉÍý¤Îµ´¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¸¥ß¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥Þ¥Õ¥éー»Ñ¤¬Èà»áÌ£¤¬¶¯¤¤¡×¡ÖÅß¤Î¥¸¥ß¥ó¤Á¤ã¤óºÇ¹â¤¹¤®¡×¡Ö¥Ê¥à¤µ¤óÆ°¤²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ê¥à¤µ¤ó¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤ë¤Î°Â¿´¤¹¤ë¡×¡Ö±Êµ×ÊÝÂ¸¡×¡Ö¥°¥¯¤¬±¦¼ê»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
BTS¤Ï¡¢3·î20Æü¤Ë5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØARIRANG¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡ÊÆüËÜÈ¯ÇäÆü¤Ï3·î21Æü¡Ë¤¹¤ë¡£7¿Í´°Á´ÂÎ¤Ç¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹µ¤¨¤ëÈà¤é¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØGQ¡Ù¤Î¥«¥Ðー¤ò¡¢15¥õ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÇÆ±»þ¤Ë¾þ¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ØGQ JAPAN¡Ù¤Ç¤Ï¡¢4·î¹æÁý´© ÆÃÊÌÉ½»æÈÇ¤ËÅÐ¾ì¡£2·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢3·î21Æü¤Ë¤Ï¸÷²½Ìç¹¾ì¤Ë¤Æ¡ØBTS THE COMEBACK LIVE¡ÃARIRANG¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ÎÌÏÍÍ¤ÏNetflix¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£