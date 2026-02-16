¡Ö²ð¸î¿¦¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¡×¥ï¥ó¥ª¥Ú¡¢²¾Ì²¼¼¤Ê¤·¡ÄÌë¶Ð¤Î²á¹ó¤Ê¼ÂÂÖ¡¡Ï«ÁÈ¤¬Ä´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½
°åÎÅ¤äÊ¡»ã¤Î¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯Ï«Æ¯¼Ô¤é¤«¤é¤Ê¤ëÆüËÜ°åÎÅÏ«Æ¯ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡Ê°åÏ«Ï¢¡¢²ÃÆþ¿Í°÷¿ôÌó16Ëü¿Í¡Ë¤Ï2·î13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¡Ö2025Ç¯ ²ð¸î»ÜÀßÌë¶Ð¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤ÏÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Ûー¥à¡¢²ð¸îÏ·¿ÍÊÝ·ò»ÜÀß¡¢¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤Ê¤É¤Î²ð¸î¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¿¦°÷¤ÎÌë¶Ð¾õ¶·¤òÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤ÇÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËèÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢13²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï131»ÜÀß195¿¦¾ì¡¢3682¿Í¤¬²óÅú¡£
²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬¡¢°åÏ«Ï¢¤Îº´¡¹ÌÚ±Ù»ÒÃæ±û¼¹¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤Ï²ð¸î¸½¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ê¡¢²ð¸î¤Î¼ûÍ×¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢²ð¸î¿¦°÷¤Î¿ô¤ÏµÕ¤Ë¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ð¸îÊ¡»ã»Î¤ÎÍÜÀ®»ÜÀß¤Ø¤ÎÆþ³Ø¼Ô¿ô¤â¸º¾¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ð¸î¿¦°÷¤¬¡¢¤â¤Ï¤äÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¿¦¶È¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Äã¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿ÄÂ¶â¤È¡¢²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ð¸î¿¦°÷¤Î¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢ÄÂ¶â¤äÏ«Æ¯¾ò·ï¤Î²þÁ±¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÄÌ¤¸¤ÆÌë¶Ð¤Î¼ÂÂÖ²þÁ±¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¢¨ËÜÄ´ºº¤ÏÀßÌä¤´¤È¤ËÍ¸ú²óÅú¿ô¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢³Æ¹àÌÜ¤Î»»½Ðº¬µò¤È¤Ê¤ëÊì¿ô¡Ên¿ô¡Ë¤Ë¤ÏÊÑÆ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¿Í¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡È¥ï¥ó¥ª¥Ú¾õÂÖ¡É¤Ë¡Ä
²ð¸î»ÜÀß¤Ç¤ÎÌë¶Ð·ÁÂÖ¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤ë¤È3¸òÂåÀ©¶ÐÌ³¤Ç¤ÎÌë¶Ð¡Ê3¸òÂåÌë¶Ð¡Ë¤È2¸òÂåÀ©¶ÐÌ³¤Ç¤ÎÌë¶Ð¡Ê2¸òÂåÌë¶Ð¡Ë¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¡£3¸òÂåÌë¶Ð¤Î¾ì¹ç¤Ï8»þ´Ö¤Î¶ÐÌ³¤¬´ðËÜ¤Ç¡¢2¸òÂå¤Î¾ì¹ç¤Ï16»þ´ÖÁ°¸å¤Î¶ÐÌ³¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Í¸ú²óÅú¤Î¤¢¤Ã¤¿»ÜÀß¤Î¤¦¤Á¡¢2¸òÂåÌë¶Ð¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤¬91.1%¡Ê112»ÜÀß¡Ë¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á87.5%¡Ê98»ÜÀß¡Ë¤Ç¤Ï¡¢16»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÄ¹»þ´Ö¶ÐÌ³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢°åÏ«Ï¢¤Î»ûÅÄÍº½ñµ¼¡Ä¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ð¸î¸½¾ì¤Ç¤ÏÌë¶Ð¤Î¾ì¹ç¡¢Í¼Êý¤Î16»þº¢¤«¤é¶ÐÌ³¤ò³«»Ï¤·¡¢Ä«¤Î9»þº¢¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¤Ê¤É¡¢16»þ´Ö°Ê¾å¤Î¶ÐÌ³¤¬¼çÎ®¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¿¦¾ìÃ±°Ì¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢2¸òÂåÌë¶Ð¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿¦¾ì¤Î¤¦¤Á¡¢Í¸ú²óÅú¤Î¤¢¤Ã¤¿¿¦¾ì¤Ç¤Ï¡¢1¿Í¤Î¿¦°÷¤ÇÌë¶Ð¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î²óÅú¤¬65.3%¡Ê109¿¦¾ì¡Ë¤¢¤ê¡¢»ÜÀßÃ±°Ì¤Ç¤ÏÊ£¿ô¿Í¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡È¥ï¥ó¥ª¥Ú¾õÂÖ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¦¾ì¤¬È¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²ð¸î¿¦¤Ë¤ÏÌë¶Ð²ó¿ô¤Î¾å¸Âµ¬À©¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Æ±¤¸°åÎÅ¡¦Ê¡»ãÊ¬Ìî¤ÇÆ¯¤¯´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ï·î8²ó°ÊÆâ¡Ê2¸òÂåÀ©¤Ç¤Ï4²ó°ÊÆâ¡Ë¤ÎÌë¶Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦ÅØÎÏµÁÌ³¤ò¼¨¤·¤¿¹ñ¤Î»Ø¿Ë¡Ê´Ç¸î»ÕÅù¤Î¿Íºà³ÎÊÝ¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§3¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö´Ç¸î»ÕÅù¤Î³ÎÊÝ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜÅª¤Ê»Ø¿Ë¡×¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤Î»Ø¿Ë¤òº£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤¿¾ì¹ç¡¢2¸òÂåÌë¶Ð¤ÇÆ¯¤¯¿¦°÷¤Î¤¦¤Á46.5%¡Ê1594¿ÍÃæ742¿Í¡Ë¤¬»Ø¿Ë¤òÄ¶¤¨¤ÆÌë¶Ð¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢²óÅú¤Î¤¢¤Ã¤¿»ÜÀß¤Î¤¦¤Á¡¢27.2%¡Ê31»ÜÀß¡Ë¤Ï²¾Ì²¼¼¤¬¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¤½¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö´Ç¸î¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿¡×¡Ê58.2%¡¦7»ÜÀß¡Ë¤È¡ÖÆÃÍÜ¡×¡Ê46.7%¡¦7»ÜÀß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²þÁ±¸«¤é¤ì¤º¡¢²á¹ó¤ÊÌë¶Ð¼ÂÂÖÂ³¤¯¡×
¤³¤ì¤é¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨»ûÅÄ½ñµ¼¡Ä¹¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´13²ó¤ÎÄ´ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Âç¤¤Ê²þÁ±·¹¸þ¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢¾õ¶·¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡Öº£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ìë¶ÐÌÀ¤±¤ÎÍâÆü¤¬µÙÆüÊä½þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ÜÀß¤¬35%¡Ê43»ÜÀß¡Ë¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï13Ç¯Á°¤«¤é¡¢¤³¤ÎÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸üÏ«¾Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ²ð¸î¿¦°÷¤ÎÂÔ¶ø²þÁ±¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï°ìÀÚ¸«Ä¾¤µ¤ì¤º¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿²á¹ó¤ÊÌë¶Ð¤Î¼ÂÂÖ¤¬¡¢º£¤â¤Ê¤ªÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê»ûÅÄ½ñµ¼¡Ä¹¡Ë¡Ö»Ä¶È¹þ¤ß¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¥·¥Õ¥È¤òÁÈ¤á¤Ê¤¤¡×
¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³ÆÃÏ¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç´Ø·¸¼Ô¤â½ÐÀÊ¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ü¤·¤¤¼ÂÂÖ¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¼ã¤¤¿¦°÷¤Ç¤¹¤é¡ØÌë¶Ð¤¬¤Ä¤é¤¹¤®¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤ÆÈè¤ì²Ì¤Æ¡¢¸¼´Ø¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼ã¤¤¿¦°÷¤é¤¬¤É¤ó¤É¤ó¼¤á¤Æ¤¤¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤À·ë²Ì¡¢65ºÐ¤Î¿¦°÷¤¬Ìë¶Ð¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¡×
¡Ö¸½ºß5¿Í¤Î·ç°÷¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¶È¹þ¤ß¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¥·¥Õ¥È¤òÁÈ¤á¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£Êç½¸¤ò¤·¤Æ¤â±þÊç¼Ô¤¬Íè¤º¡¢ÄêÃå¤â¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¿¹ÅÄ¿ÊÃæ±ûÉû¼¹¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤â¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö²ð¸î¸½¾ì¤Î²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯¼ÂÂÖ¤ÏÄ¹Ç¯²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
À¯ÉÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÂ¾å¤²ºö¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¶â³Û¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¡¢Æ¯¤Êý¤¬¤³¤ì¤À¤±²á¹ó¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê²ð¸î¿¦¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
»ö¶È½ê¤ÎÊÄº¿¤âÁê¼¡¤®¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ç»ö¶È·ÑÂ³¤¬º¤Æñ¤Ê»ÜÀß¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÏ«¾Ê¤Î»î»»¤Ç¤Ïº£¸å2Ç¯´Ö¤ÎÊó½·²þÄê¤Ç3%Âæ¤ÎÄÂ¾å¤²ºâ¸»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2026Ç¯¤Î½ÕÆ®¤Ç¤Ï°ìÈÌ´ë¶È¤¬5%Á°¸å¤ÎÄÂ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÄÉ²Ã²þÄê¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÂ¾»º¶È¤È¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤Ï¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤Ïº£¸å¡¢²ð¸î»ÜÀß¡¦¿¦°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÅª³Î¤Ê»Ù±ç¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×