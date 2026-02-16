¡Ú´Ú¹ñ¡Û»à·ºµá·º¤Î¥æ¥óÁ°ÂçÅýÎÎ¡¢É×ÉØ¤Ç·Þ¤¨¤ë¡Ö¹öÃæµìÀµ·î¡×¡¡»¨¼Ñ¤Ê¤É¹´ÃÖ½ê¤Î¡È3¿©¸¥Î©¡É¤â¸ø³«
Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤È¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÉ×¿Í¤¬¡¢É×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¹´Â«¾õÂÖ¤Ç´Ú¹ñ¤ÎµìÀµ·î¤ÎÏ¢µÙ¤ò²á¤´¤¹¡£ÕúÁ°ÂçÅýÎÎÉ×ÉØ¤¬¤È¤â¤Ë¹´ÃÖ½ê¤ÇÌ¾Àá¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î½©Í¼¡Ê¥Á¥å¥½¥¯¡Ë¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀïÁè²ÄÇ½¤Ê¹ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¡×¹â»Ô¼«Ì±°µ¾¡¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÈ¿±þ
2·î15Æü¡¢´Ú¹ñË¡Ì³Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥½¥¦¥ë¹´ÃÖ½ê¤È¡¢¥¥àÉ×¿Í¤¬¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥½¥¦¥ëÆîÉô¹´ÃÖ½ê¤Î¤¤¤º¤ì¤â¡¢µìÀµ·î¤ÎÆÃÊÌ¿©¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¾ï¤Î¿©»ö¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
µìÀµ·îÅöÆü¤Î17Æü¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï¥½¥¦¥ë¹´ÃÖ½ê¤ÇÄ«¿©¤Ë¡Ö¥È¥Ã¥¯¥¯¡Ê»¨¼Ñ¡Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¤ê¡¢ÇòºÚ¥¥à¥Á¡×¡¢Ãë¿©¤Ë¡ÖµíÆù¥Æ¥ó¥¸¥ã¥ó¥Á¥²¡ÊÌ£Á¹¥Á¥²¡Ë¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥âºÙÀÚ¤ê¥Ï¥àßÖ¤á¡¢¥ì¥¿¥¹¤ÈÍ®»Ò¤Î¥µ¥é¥À¡¢ÇòºÚ¥¥à¥Á¡×¡¢Í¼¿©¤Ë¡Ö¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¥Á¥²¡¢ÆÚÆù¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¸¥ç¥ê¥à¡Ê¾ßÌý¼Ñ¡Ë¡¢ÇòºÚ¥¥à¥Á¡¢»¨¹ò¤´ÈÓ¡×¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±Æü¡¢¥¥àÉ×¿Í¤¬¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥½¥¦¥ëÆîÉô¹´ÃÖ½ê¤Ç¤Ï¡¢Ä«¿©¤Ë¡ÖµíÆù¿ÉÌ£¥¹¡¼¥×¡¢¸ÞÊ¡ÄÒ¤±ÏÂ¤¨¡¢ÇòºÚ¥¥à¥Á¡×¡¢Ãë¿©¤Ë¡Ö¥È¥Ã¥¯¥¯¡¢¥¤¥«±ö¿ÉÏÂ¤¨¡¢¥Á¥ã¥×¥Á¥§¡¢ÇòºÚ¥¥à¥Á¡×¡¢Í¼¿©¤Ë¡Ö¥ï¥«¥á¥¹¡¼¥×¡¢·ÜÆù¥¥à¥Á¼Ñ¡¢ÀÄ¥Ý¥à¥¯³¤ÂÝÊ´ÏÂ¤¨¡¢¥«¥¯¥Æ¥¡×¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
2¿Í¤ÎµìÀµ·î¤Î¿©»ö¤ÏËè½µ²ÐÍËÆü¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë°ìÈÌ¿©¤Ç¡¢ÊÌÅÓ¤ÎÌ¾Àá¤ÎÆÃÊÌ¿©¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
´Ú¹ñ¤Î¡Ö·º¤Î¼¹¹Ô¤ª¤è¤Ó¼õ·º¼Ô¤Î½è¶ø¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§»Ü¹ÔÎá¡×Âè29¾ò¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹ñ·ÄÆü¤Þ¤¿¤Ï¤³¤ì¤Ë½à¤º¤ëÆü¤ËÆÃÊÌ¤Ê¿©»ö¤ò»Ùµë¤Ç¤¤ë¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·µÁÌ³»ö¹à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¤Î½©Í¼¤ÎÌ¾Àá¤Ç¤âÆÃÊÌ¿©¤ÏÄó¶¡¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î¸÷ÉüÀá¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¿©¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï¥½¥¦¥ë¹´ÃÖ½ê¤Ç¥«¥ë¥Ü¥Ö¥ë¥À¥Ã¥¯ßÖ¤áÌÍ¤È¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¡¢¥¥àÉ×¿Í¤Ï¥½¥¦¥ëÆîÉô¹´ÃÖ½ê¤Ç¥Ñ¥Ã¥Ô¥ó¥¹¤È¹õÆ¦Æ¦Æý¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
Ï¢µÙ´ü´ÖÃæ¤ÏÊÛ¸î¿ÍÀÜ¸«¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£½µËö¤È¸øµÙÆü¤Ë¤ÏÊÛ¸î¿ÍÀÜ¸«¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¤À¡£°ìÈÌÀÜ¸«¤âÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¡£ÄÌ¾ï¤ÎµÙÆü»Ø¿Ë¤Ë¤è¤ëÁ¼ÃÖ¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤Ï18Æü¤Þ¤Ç²ÈÂ²¤äÃÎ¿Í¡¢ÊÛ¸î¿Í¤È²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
º£²ó¤ÎµìÀµ·îÏ¢µÙ¤òÁ°¤Ë¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£19Æü¤ËÆâÍð¼óËÅÍÆµ¿¤Î1¿³È½·è¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÊÛ¸î¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Ú¡¦¥¦¥£¥Á¥ç¥ëÊÛ¸î»Î¤ÏºÇ¶á¤ÎÀÜ¸«ÆâÍÆ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥ÚÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÅ·µ¤¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¡Öµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤³¤Î¹ñ¤â´°Á´¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¥àÉ×¿Í¤Ï»Ù»ý¼Ô¤Ë¹öÃæ½ñ´Ê¤òÁ÷¤Ã¤¿»ö¼Â¤¬ºÇ¶á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¥¥à»á¤Ï¼«¿È¤Ë½ñ´Ê¤òÁ÷¤Ã¤¿»Ù»ý¼Ô¤Ø¤ÎÊÖ¿®¤Ç¡ÖÂ¤ê¤ººáÂ¿¤¤»ä¤Ë¤â°¦¤ò²¼¤µ¤ëÊý¡¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ÀÍÍ¤¬É¬¤º¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Èµ§¤ë¡×¡Ö´¨¤¤Å·µ¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º»ä¤Î¤¿¤á¤Ë°Ö¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤¬ÄË¤¯¤Æ¤â¸µµ¤¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¥àÉ×¿Í¤ÏºòÇ¯¤Î½©Í¼¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤âÊÛ¸îÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³§¤µ¤ó¤Î¼ê»æ¤È±þ±ç¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÄ¹¤¤°Å¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤ÇÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë