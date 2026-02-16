¡ãÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤¬¤ª¥È¥¯¡©¡ä¤ß¤ó¤Ê¤ÎÍýÁÛ¤Î¿ÈÄ¹¤Ï²¿cm¡©¾®ÊÁ¤Ê½÷À¤ËÆ´¤ì¤ë¡Ä¡Ä
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä¶Ú¥È¥ì¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤ëÂÎ·¿¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢À®Ä¹´ü¤ò½ª¤¨¤ë¤È¤Û¤È¤ó¤É¿¤Ó¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿ÈÄ¹¡£¿©À¸³è¤ä´Ä¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬°äÅÁÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤âÂç¤¤¤¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¹â¿ÈÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö¾®ÊÁ¤Ê¿ÈÄ¹¤ËÆ´¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÀèÆü¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï½÷À¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê¿ÈÄ¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø½÷À¤Î¿ÈÄ¹¤Ï²¿cm¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡»ä¤Ï150cmÂæ¤ËÆ´¤ì¤ë160cmÂæ¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬¸½ºß152cm¤ÇÀ¸Íý¤â¤¤¿¤·¡¢¤½¤í¤½¤í»ß¤Þ¤ë¡©¡¡¡Ö¤½¤Î¤¯¤é¤¤Äã¤¤¤Û¤¦¤¬²Ä°¦¤¤¤è¤Í¡×¤È»ä¤Ï¸À¤¦¤±¤ì¤É¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤Þ¤À¿¤Ó¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä ¡Ù
160cmÂæ¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÄã¤á¤Î¿ÈÄ¹¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ì¼¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ÈÄ¹¤¬¤¢¤Þ¤ê¿¤Ó¤Ê¤¤¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Ì¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÇØ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷À¤ÎÍýÁÛ¤Î¿ÈÄ¹¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤³¤Ç¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ËÍýÁÛ¤Î¿ÈÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
160cm°Ê¾å¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö150cmÂæ¤ËÆ´¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â
¡Ø165cm¤¢¤ë¡£150cmÁ°È¾¤¬¤¤¤¤¤Ê¤¢¡£¾®ÊÁ¤¬²Ä°¦¤¤¡Ù
¡Ø»ä¤Ï160cm¡£150cmÁ°È¾¤Î¾®ÊÁ¤Ê½÷¤Î»Ò¤ä¡¢165cm°Ê¾å¤Î¥¹¥é¤Ã¤È¤·¤¿½÷À¤ËÆ´¤ì¤¿¡Ù
¡Ø169cm¤À¤±¤ÉÀÎ¤Ï¡Ö¤Ç¤«¤¤¤Í¡×¤Ã¤ÆÄÁ½Ã°·¤¤¤À¤Ã¤¿¤è¡Ù
¡Ø»ä¤Ï167cm¤À¤±¤É¡¢¾®¤µ¤¤¤Û¤¦¤¬²Ä°¦¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£·ë¶É¤Ê¤¤¤â¤Î¤Í¤À¤ê¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë160cm°Ê¾å¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö150cmÂæ¤Î¾®ÊÁ¤Ê¿ÈÄ¹¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿ÎáÏÂ¸µÇ¯¤Î¡Ö¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ºº¡×¤Ç¤ÏÀ®¿Í½÷À¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤Ï20Âå¤¬157.5cm¡¢30Âå¤¬158.2cm¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢160cmÂæ¤ÏÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤â¹â¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£170cm¤Ë¶á¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤â¿ÈÄ¹¤¬Äã¤¤ÃËÀ¤â¼þ°Ï¤Ë¤Á¤é¤Û¤é¸½¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¾®¤µ¤¤¤Û¤¦¤¬²Ä°¦¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡×¤È»×¤¦¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤ë¤Î¤â¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¹â¿ÈÄ¹¤ËÆ´¤ì¤ë¥Þ¥Þ¤â
¡ØÍýÁÛ¤Ï168cm¡Ù
¡Ø168cm¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤âÂ¿¤¤¤«¤é¡¢¿ÈÄ¹º¹¤¬¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤ï¡£¤Ê¤ó¤«³¨ÌÌÅª¤Ë¤Ï²Ä°¦¤¯¤Æ¤¤¤¤¤±¤ì¤É¤Í¡Ù
¡Ø»ä¤¬160cm¤À¤«¤é¤«¤Ê¡¢ÍýÁÛ¤Ï165cm¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï²Ä°¦¤¤¤è¤ê¤â¥¹¥é¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Û¤¦¤¬¹¥¤¡Ù
¡ØÇØ¤¬Äã¤¤¤È¾¯¤·ÂÎ½ÅÁý¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤º¤ó¤°¤ê¤à¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤éÂçÊÑ¡Ù
°ìÊý¤Ç¹â¿ÈÄ¹¤ËÆ´¤ì¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¤¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤È¹â¿ÈÄ¹¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ä¥Þ¥Þ¤¿¤Á¡£¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¤¤È¼êÂ¤âÄ¹¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Áé¤»¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍ¾·×¤Ë¥¹¥é¤Ã¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤äÉ×ÉØ¤Ç¿ÈÄ¹¤Îº¹¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢ÂÐÅù¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤â¡£¤Þ¤¿¡Ö¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ç¾¯¤·ÂÀ¤Ã¤Æ¤â¥«¥Ã¥³°¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹¤¬Äã¤¤¤ÈÁ´ÂÎÅª¤Ë´Ý¤Ã¤³¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â¿ÈÄ¹¤¬Äã¤¤½÷À¤ÎÇº¤Þ¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Ê¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤Ê¤éÍÎÉþÁª¤Ó¤â³Ú¤«¤â
¡Ø160cm¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡Éþ¤ÎÉ¸½à¥µ¥¤¥º¤¬160cm¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£»ä¤¬152cm¤À¤«¤é¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÏÃå¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤è¡£¥º¥Ü¥ó¤Î¾æ¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¾æ¤òÀÚ¤ë¤ÈÄ¶¥À¥µ¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡Ù
¡Ø160cm¤°¤é¤¤¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤¦¤Á¤ÎÌ¼¤¬160cm¤Ç¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤â¤Û¤ÜJISµ¬³Ê¤Î9¹æ¡£Éþ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÆÀ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ï¡Ù
¡Ø¼«Ê¬¤¬154cm¤ÇÈùÌ¯¤À¤«¤é158¡Á160cm¤¯¤é¤¤¤¬¤¤¤¤¤Ê¡£Éþ¤Î¾æµÍ¤á¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¡Ù
Ê¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤¯¤é¤¤¤¬ÍýÁÛÅª¤À¤È¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤ÏÉþ¤ÎÉ¸½à¥µ¥¤¥º¤ò160cmÁ°¸å¤ÇÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥º¥Ü¥ó¤Î¾æ¤òµÍ¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¥·¥ã¥Ä¤ÎÂµ¤ä¾æ¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯Ãå¤é¤ì¤ë¤Î¤¬160cmÁ°¸å¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É®¼Ô¤â170cm¤Ë¶á¤¤¿ÈÄ¹¤Î¤¿¤á¡¢L¥µ¥¤¥º¤À¤ÈÂµ¤ä¾æ¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤â¤æ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤®¤Ç¥Ö¥«¥Ö¥«¤Ë¤Ê¤ê¡¢M¥µ¥¤¥º¤À¤ÈÂµ¤ä¾æ¤¬Ã»¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿°û¿©Å¹¤Î°Ø»Ò¤ä¥½¥Õ¥¡¤â¶¹¤¯´¶¤¸¤ë¤Ê¤É¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹Ê¬¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤êÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤À¤ÈÉÔ¼«Í³¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤É¤ó¤Ê¿ÈÄ¹¤Ç¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡ª¿ÈÄ¹¤è¤ê¤â¥È¡¼¥¿¥ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¸«±É¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â
¡Ø¿ÈÄ¹¤¦¤ó¤Ì¤ó¤è¤ê¥È¡¼¥¿¥ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù
¡Ø¤Á¤Ó¤Ã»Ò¤Î»ä¤Ï160cm°Ê¾å¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡£170cm¤¢¤ëÍ§¤À¤Á¤Ï¡Ö¹â¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¡×¤ÈÉÔËþ¤é¤·¤¤¡Ù
¡ØÇØ¤¬¹â¤¯¤Æ¤âÄã¤¯¤Æ¤âÊ¸»úÄÌ¤ê¡¢°ìÄ¹°ìÃ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡Ù
¡Ø168cm¤Ç¥Ò¡¼¥ë¤âÍú¤¯¤è¡£¤³¤ÎÁ°¡¢ÆÃµÞÎó¼Ö¤ÎºÂÀÊ¤Î¾å¤Î²ÙÊªÃÖ¤¤ËÆ¬¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£¤Ä¤ê³×¤âÃ¯¤«¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÎ¥¤·¤¿¤ä¤Ä¤¬¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ´é¤ËÄ¾·â¤¹¤ë¡£²¿»ö¤â¤Û¤É¤Û¤É¤¬¤è¤¤¡Ù
¡Ø156cm¤Î»ä¤ÏËþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤¡¢³ØÀ¸¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£ÊÉ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¤è¡Ù
¿ÈÄ¹¤¬Äã¤¤¥Þ¥Þ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¿ÈÄ¹¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¥¹¥é¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ë¡×¤È»×¤¤¡¢¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¤¥Þ¥Þ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¾®ÊÁ¤Ê¤é²Ä°¦¤¤¤Î¤Ë¡×¤È»×¤¦¡£°ìÊý¤ÇÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤Î¥Þ¥Þ¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ä¤«¤º¤ÇÃæÅÓÈ¾Ã¼¤À¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¤«¡¢¾®¤µ¤¤¤«¤¬¤¤¤¤¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¿ÈÄ¹¤Ç¤â°ìÄ¹°ìÃ»¤¬¤¢¤ê¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤â¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¿ÈÄ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï´é¤ÎÂç¤¤µ¤ä¼êÂ¤ÎÄ¹¤µ¡¢Áé¤»¤Æ¤¤¤ë¤«ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÎÉþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÈÄ¹¤Ë¹ç¤¦ÍÎÉþ¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¸«±É¤¨¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿ÈÄ¹¤¬²¿cm¤Ê¤Î¤«¤è¤ê¤â¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤»¤ëÊýË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Ê¸¡¦AKI¡¡ÊÔ½¸¡¦¤¢¤¤¤Ü¤ó¡¡