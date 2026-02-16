¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÈÉÔÀµºÎÅÀ¡Éµ¿ÏÇ¤¬¼ýÂ«¤Ø¡Ö´¶¾ðÅª¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤â¡Ä¡×¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÆÀÅÀ¤ËÊÆ¹ñ¡Ö°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¡×¸«Á÷¤ê
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¥Õ¥ê¡¼¤¬11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥ë¥Ë¥¨¥Ü¡¼¥É¥ê¡¢¥®¥è¡¼¥à¡¦¥·¥¼¥í¥óÁÈ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬135.64ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¹ç·×225.82ÅÀ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤ï¤º¤«1.43ÅÀº¹¤Ç¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥Á¥ç¥Ã¥¯¡¢¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ÄÁÈ¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¶¥µ»Ä¾¸å¤«¤éºÎÅÀ¤ÎÄ´ºº¤òµá¤á¤ëÀÁ´ê½ñ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÉÔÀµºÎÅÀµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Ï¡Ö°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤Êý¿Ë¡×¤À¤ÈÊÆ»æ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¥µ»Ä¾¸å¤«¤éÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¥Õ¥ê¡¼¤ÎºÎÅÀ¤ò½ä¤ëÉÔÀµµ¿ÏÇÌäÂê¡£Åö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë2¿Í¤âÊÆÊüÁ÷¶É¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºÎÅÀ¤ÎÆ©ÌÀÀ¤¬É¬Í×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢ÊÆ»æ¡ÖUSA¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Ï¡¢¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥Á¥ç¥Ã¥¯¤È¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ù¥¤¥Ä¤Î¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤Êý¿Ë¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢ÊÆ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁÂ¦¤ÎÆ°¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬USA¥È¥¥¥Ç¥¤¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥Á¥ç¥Ã¥¯¡õ¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ÄÁÈ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¥Õ¥ë¥Ë¥¨¥Ü¡¼¥É¥ê¡õ¥®¥è¡¼¥à¡¦¥·¥¼¥í¥óÁÈ¤Î2026Ç¯Åßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¶¥µ»¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±Ï¢ÌÁ¤Ï°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£ÊÆ¹ñ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁCEO¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Õ¥¡¥ì¥ë»á¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î»×Î¸¿¼¤¤µÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¡¢»þ¤Ë¤Ï´¶¾ðÅª¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÂç²ñ¸å¤Ï¥Þ¥Ç¥£¤È¥¨¥ô¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èà¤é¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ºÇÁ±¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¶¥µ»¤Î¾Íè¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬ºÇ¤âË¾¤Þ¤·¤¤¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿µ½Å¤ËÊý¸þÀ¤ò¸«Äê¤á¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±»æ¤ËÂÐ¤·¤ÆÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2·î11Æü¤Î·ë²Ì¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤Î24»þ´Ö´ü¸Â¤Ï¤È¤Ã¤¯¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡£°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Ë·üÇ°¤òÅÁ¤¨¤ë½ñ´Ê¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ï¾ï¤ËÁªÂò»è¤È¤·¤Æ»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âµ»öÆâ¤Ç¤Ïµ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ï¤³¤ì¤Ç¼ýÂ«¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë