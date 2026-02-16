¶¥ÎØ¡¦¾¾°æ¹¨Í¤¤¬¸ì¤ë¥ì¡¼¥¹Á°¤Îµ§¤ê¤È¡ÖÁÎÎ·¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Î¿¿°Õ¡¡²á¹ó¤Ê£´ÉôÎý¡¢ÀèÇÚ¤«¤é¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹¤âÌÀ¤«¤¹
¡Ú¡ÖÉÝ¤¤¤Î¤Ï´é¤À¤±¡×¡Û
Sµé£±ÈÉ¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¾¾°æ¹¨Í¤¡¡photo by Hiroshi Gunki
¡¡¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Î¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¡£¾å°ÌÃå¤ÎÁª¼ê¤¬¤Ò¤È¤ê¤º¤ÄÀÊ¤Ë¤Ä¤¡¢¼«¿È¤¬Áö¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ì¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¸½¤ï¤ì¤ë¾¾°æ¹¨Í¤¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦113´ü¡Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âÍî¤ÁÃå¤Ê§¤¤¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤Ïµ¤»ý¤Á¤Îµ¯Éú¤¬ÆÉ¤ß¤Å¤é¤¤¡£
¡¡±Ô¤¤´ã¸÷¡¢´¢¤ê¾å¤²¤Î¶âÈ±¡¢¸ý¤Ò¤²¤È¤¤¤¦°Ò°µ´¶¤Î¤¢¤ëÉ÷ËÆ¤Ç¡¢È¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÀµÄ¾¡¢¶¯ÌÌ¡Ê¤³¤ï¤â¤Æ¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°õ¾Ý¤òËÜ¿Í¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¡¢À¿¼Â¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤êÏÃ¤¹¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢½Ð¤¹¤®¤¿¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¸í²ò¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÝ¤¤¤Î¤Ï´é¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ°Ò°µ¤·¤è¤¦¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶âÈ±¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Èà¤ËÀÜ¤¹¤ë´Ø·¸¼Ô¤â¡ÖËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤Áª¼ê¡×¤È¤½¤Î¿Í´ÖÀ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾¾°æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê³°¸«¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÁö¤ëÁ°¤Ë¥»¡¼¥¸¡Ê¤ª¹á¡Ë¤òÊ²¤¯»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÇÒ¤ó¤Ç¡Øº£Æü¤â°ÂÁ´¤ËÁö¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È´ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡µ§¤ê¤òÊû¤²¤ë¿Í¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼Â²È¤ÏÁâÆ¶½¡¤Î¤ª»û¤Ç¡¢½»¿¦¤Ç¤¢¤ëÉã¿Æ¤â¥ì¡¼¥¹¤Î¤¿¤Ó¤Ëµ§´ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÉ¬¾¡µ§´ê¤È¤·¤Æ¡¢Gµ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Fµ¤Ç¤â»æ¤ËÆüÉÕ¤È¥ì¡¼¥¹Ì¾¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª·Ð¤ò¾§¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»æ¤Ë¤Ï¡Ø¿ÈÂÎ·ò¹¯¡Ù¡ØÆ»Ãæ°ÂÁ´¡Ù¡Ø¾ã³·Âà»¶¡Ê¤·¤ç¤¦¤²¤¿¤¤¤µ¤ó¡Ë¡Ù¤Î¤Û¤«¤Ë¥ì¡¼¥¹·ë²Ì¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¤ª¤«¤²¤«¡¢¾¾°æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¥ÎØ¿ÍÀ¸¤ÇÂç¤¤Ê¥±¥¬¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¾¾°æ¤ÎÉã¤¬É¬¾¡µ§´ê¤·¤¿ÍÑ»æ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡¡¼Ì¿¿¡§ËÜ¿ÍÄó¶¡
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÁâÆ¶½¡¤Î´ðËÜÅª¤Ê½¤¹ÔË¡¤ÏºÂÁµ¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÂþ´ÉÂÇºÁ¡Ê¤·¤«¤ó¤À¤¶¡Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤éÀÅ¤«¤ËºÂ¤ê¿´¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿°§»¢¡¢ÁÝ½ü¡¢Ä´Íý¡¢¿©»ö¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò½¤¹Ô¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤³¤Î½¡ÇÉ¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¡¡¾¾°æ¤Ë¤â¤³¤ì¤é¤Î¶µ¤¨¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Á°½Ò¤Î²ñ¸«¤Ç¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤Ë¤â¼êÈ´¤¤¬¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¤à¤·¤í¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÎý½¬ÎÌ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î´¨¤¤´ü´Ö¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤â¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Ï£±Æü¤Î¤â¤¬¤¯ËÜ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤Ï£¶»þÈ¾¤«¤éÄ«Îý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë³¹Æ»¤Ç¤â¤¬¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥Ð¥ó¥¯¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ»Õ¾¢¤È¥Ð¥¤¥¯Îý½¬¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤È£´ÉôÎý¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¡¢¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤¦Ìë¤Ï£¸»þ¡¢£¹»þ¤Ë¤Ï¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«¤é¤¬Ë¾¤ó¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¡£¤Þ¤µ¤Ë½¤¹Ô¤È¤¤¤¦¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Æü¾ï¤À¡£¡Ú¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤«¤éÅ¾¸þ¡Û
¡¡¸½ºß33ºÐ¤Î¾¾°æ¤Ï¶¥ÎØ¤Î¾å°Ì¥¯¥é¥¹¤Ë¤¢¤¿¤ëSµé£±ÈÉ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¶¯¹ëÁª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢ºòÇ¯¤Ï½Õ¤ÎGµ¡ÖÆüËÜÁª¼ê¸¢¶¥ÎØ¡×¡ÊÄÌ¾Î¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ë¤È½©¤ÎGµ¡Ö¶¥ÎØº×¡×¤Ç·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÁö¤ê¤ò¡ÖÇ¾¶Ú¥ì¡¼¥¹¤ß¤¿¤¤¡×¤È¼«ÓÞµ¤Ì£¤Ë¸ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÍ¦ÌÔ²Ì´º¡£¡ÖËÍ¤ÏÎÏ¤Ç¤¤¤¯¥ì¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÀèÆ¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ¸åÂ³Áª¼ê¤òÎÏ¶¯¤¯°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯·é¤¤¥¿¥¤¥×¤À¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÁö¤ê¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©¤ßÂ³¤±¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¾¾°æ¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥¹¥±¡¼¥È¤Ë´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ãæ³Ø¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£¹â¹»¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÌ¾Ìç¡¦¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÌ´¸«¤Æ¡¢£³Ç¯´Ö¤ß¤Ã¤Á¤ê¤ÈÎý½¬¤ËÎå¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀì½¤Âç³Ø¤Ë¿Ê¤ß¡¢£±Ç¯»þ¤ËÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁí¹ç£³°Ì¡¢À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È ¥Ñ¥·¥å¡¼¥È£´°Ì¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¶¯²½»ØÄêÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤Ð¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿²áµî¤ò¸ì¤ë¾¾°æ¡¡photo by Hiroshi Gunki
¡¡¤·¤«¤·Âç³Ø£´Ç¯¤Î»þ¤Ë¼«¤é¤Î¼ºÂÖ¤Ë¤è¤ê¾Íè¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë°Å±À¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤ë¡£Ã±°ÌÉÔÂ¤Ç¤ÎÎ±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤º¤Ã¤È¥¹¥±¡¼¥È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼Â¶ÈÃÄ¥Á¡¼¥à¤«¤é¡Ë¡Ø¤¦¤Á¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªÍ¶¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÂç³Ø¤òÅÓÃæ¤Ç¼¤á¤è¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¥¹¥±¡¼¥ÈÉô¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Âç³Ø£µÇ¯ÌÜ¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ÎÎý½¬¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤º¤Ã¤ÈÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÌå¡¹¤È¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¶öÁ³SNS¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¸µ¶¥ÎØÁª¼ê¡Ê¾åÅÄ¹¯²í¡¿2011Ç¯°úÂà¡Ë¤¬Å¹¼ç¤òÌ³¤á¤ëµï¼ò²°¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À»þ¤Ë¤Ï¶¥ÎØ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤ÎÎÙÄ®¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤«¤é¶¥ÎØ¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿ÉðÅÄË¼ù¤µ¤ó¡Ê°ñ¾ë¡¦88´ü¡Ë¤¬¤¤¤Æ¡¢¶¥ÎØ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Å¹¼ç¤È¤Ï½éÂÐÌÌ¤Ê¤¬¤é¤â¤½¤ÎÆü¤ÏÄ«¤Þ¤Ç¶¥ÎØ¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤¹¤°¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÅ¹¼ç¤Ë²¿ÅÙ¤«¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¶¥ÎØ¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È·è°Õ¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤«¤éÎý½¬¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¹¥À®ÀÓ¤ò½Ð¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤È¶¥ÎØ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¹âÂ®¤Ç400m¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤òº¸¤Ë²ó¤ë¤Î¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬À¸¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¶¥ÎØ³Ø¹»¡Ê¸½ÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½ê¡Ë¤Ø¤ÎÆþ³Ø¤ËÉ¬Í×¤Ê¹ç³Ê´ð½à¥¿¥¤¥à¤âÆñ¤Ê¤¯½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡ÖÎý½¬¤ÏÄ«£¶»þÈ¾¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÆü¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¶¥ÎØ³Ø¹»¤Ë¤Ï°ìÈ¯¤Ç¹ç³Ê¡£³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖHPD¶µ¾ì¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ÆÃÃÏ£¤òÀÑ¤ß¡¢ºß¹»À®ÀÓ£³°Ì¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2018Ç¯£··î¡¢25ºÐ¤Î»þ¤Ë¶¥ÎØÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«137Æü¤ÇSµé2ÈÉ¤ØÆÃÊÌ¾ºµé¡£¤³¤ÎµÏ¿¤ÏÅö»þ»Ë¾å£³ÈÖÌÜ¤ÎÁá¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú·ã¤·¤¯¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹¡Û
Å¾¸þ¸å¤Ï¶¥ÎØ¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤òÃí¤°¡¡photo by Hiroshi Gunki
¡¡º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£¹Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¾¾°æ¤Ë¤Ï¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï2020Ç¯¤ÎGµ¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ÏÀèÇÚÁª¼ê¤È¥é¥¤¥ó¤òÁÈ¤ó¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÏÀè¹Ô¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç°ìÃ¶¸å¤í¤Ë°ú¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Þ¤¯¤êÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Ç£³Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¥é¥¤¥ó¤Î¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤ÏÁ´°÷£³Ãå¤Þ¤Ç¤ËÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤ÀèÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥é¥¤¥ó¤òÆ³¤¤¤Æ¤³¤½¤Î¶¥ÎØ¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Îý½¬Ãç´Ö¤äÆ±¤¸¸©¡¢Æ±¤¸ÃÏ¶è¤Ê¤É¤È¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤à"¥é¥¤¥ó"¡£¶¥ÎØ¤Ç¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Î½ªÈ×¤Þ¤Ç¥é¥¤¥óÆ±»Î¤Ë¤è¤ëÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¸Ä¿ÍÂÐ¸Ä¿Í¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ë¡£¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÏÊÂ¤Ö°ÌÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌò³ä¤¬¤¢¤ê¡¢¸ß¤¤¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«¤é¤â¤½¤·¤ÆÃç´Ö¤¿¤Á¤â¾¡Íø¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¡£
¡¡¾¾°æ¤Ï¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤½¤ÎÌò³ä¤ò¤³¤Ê¤µ¤º¡¢¼«Ê¬¾¡¼ê¤ËÁö¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÀèÇÚÁª¼ê¤Ë·ã¤·¤¯¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤¿¡£ÍâÆü¤Î½à·è¾¡¤Ï¡Ö¤â¤Ì¤±¤Î³Ì¡¢¿´¤³¤³¤Ë¤¢¤é¤º¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥Ã¤È¤·¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤È¤ª¤ê£¸Ãå¤ËÄÀ¤ß¡¢·è¾¡¤Ë¤Ï¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¾¾°æ¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÁö¤êÊý¤ò¹Í¤¨Ä¾¤·¡¢Îý½¬¤ä¼ÂºÝ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢2023Ç¯¤Î¶¥ÎØº×¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¡×¤È»×¤¨¤ë³Î¤«¤Ê¼ê¤´¤¿¤¨¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¿¼Ã«¡ÊÃÎ¹¡¿ÀÅ²¬¡¦96´ü¡Ë¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤Ã¤Æ·è¾¡¤Ç£²Ãå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø¶¥ÎØ¡Ù¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¦¤Á¤Ë¶¥ÎØ¤Î±ü¿¼¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¾¾°æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÁ°¤È¸å¤í¤ÎÁª¼ê¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÎÆ°¤¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Àè¹Ô¤ÎÁª¼ê¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¸å¤í¤ÎÁª¼ê¤¬Â¾¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ë¤È¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½ç°Ì¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÃå¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Î¤È¤³¤í¤ò¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤ÊÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡Ú¤¤¤º¤ì¤ÏÁÎÎ·¤Ë¡Û
¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¾¾°æ¡¡photo by Manabu Takahashi
¡¡¾¾°æ¤¬Æü¡¹¥Ï¡¼¥É¤ÊÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¤Î³éË¾¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£º£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¥Ð¥ó¥¯¤ÎÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëGµ¡ÖÆüËÜÁª¼ê¸¢¶¥ÎØ¡×¡Ê£µ·î£±¡Á£¶Æü¡Ë¤À¡£
¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬º£¤Î°ìÈÖÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤â¤·Í¥¾¡¤Ç¤¤¿¤é¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î½Ð¾ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æº£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾¾°æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇGµ·è¾¡¤Ë£¶ÅÙ¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢³ÍÆÀ¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡ÖKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Î½Ð¾ì¸¢¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³ÍÆÀ¤Ï¾¾°æ¤ÎÈá´ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾¾°æ¤Ëº£¸å¤Î¶¥ÎØ¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¤ÏÄ¹¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼Â²È¤¬¤ª»û¤Ç¤¹¤·¡¢ÁÎÎ·¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é½¤¹Ô¤ò¤·¤ÆÁÎÎ·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤ËÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¶¥ÎØ¤ËËþÂ¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÆ»¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾¾°æ¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é²È¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»»þÂå¤Ï¡Ö¤ªËß»²¤ê¤Ç³Æ²È¤ò²ó¤ë¤³¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤ª·Ð¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£ÆÉ·Ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¾¿Í¤«¤é´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¹»¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤¿¤á¤ËÌ¾Ìç¹»¤òÁª¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏÊ©¶µÀì½¤²Ê¤òÁªÂò¤·¡¢½¤¹Ô¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤í¤«¤é¾Íè¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¾¾°æ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎäþÍ¾¶ÊÀÞ¤Î¿ÍÀ¸¡¢Îý½¬¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤òÃÎ¤ë¤Ë¤Ä¤±¡¢¤³¤ÎÀè¤É¤ó¤ÊÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢·è¤·¤Æ¼ê¤òÈ´¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î»ÑÀª¤«¤é²æ¡¹¤Ï³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¾¾°æ¤ÎÁö¤ëÇØÃæ¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÚProfile¡Û
¾¾°æ¹¨Í¤¡Ê¤Þ¤Ä¤¤¡¦¤³¤¦¤æ¤¦¡Ë
1992Ç¯9·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£Ãæ³Ø¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ËÎå¤ß¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¶¯²½»ØÄêÁª¼ê¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¶¥ÎØÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2017Ç¯24ºÐ¤Î»þ¤ËÆüËÜ¶¥ÎØ³Ø¹»¡Ê¸½ÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½ê¡Ë¤ËÆþ³Ø¡£ÍâÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È»Ë¾å£³ÈÖÌÜ¤ÎÁá¤µ¤ÇSµé2ÈÉ¤ØÆÃÊÌ¾ºµé¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢2019Ç¯£¶·î¡¢½é¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤È¤Ê¤ë¥â¥¹¥¯¥ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¥±¥¤¥ê¥ó¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¡¢Æ±11·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥±¥¤¥ê¥ó¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£2022Ç¯£¹·î¤«¤é¶¥ÎØ¤ËÀìÇ°¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÁö¤ê¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤Î¾ïÏ¢Áª¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤ÏSµé£±ÈÉ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£