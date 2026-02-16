ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグは16日、日本代表フォルティウスが韓国に5-7で敗れた。ネット上では、日本テレビ系の中継番組内で共演した2人の女性に反響が広がっている。

お茶の間の視線を釘付けにした。

画面越しで並んでいたのはカーリングで五輪2大会に出場しているロコ・ソラーレの吉田知那美と元カーリング女子日本代表の市川美余さん。各局の五輪中継や番組に度々登場してきた2人だが、日韓戦の中継で共演を果たすと、ネット上の視聴者からは歓喜の声が並んでいた。

「吉田知那美と市川美余の画力強いなw」

「市川美余、吉田知那美の2トップは破壊力やばい」

「市川吉田知のW解説とか贅沢すぎる」

「女優さんか女子アナかと思ったら吉田知那美さんだった」

「美人さん2人で、画面が華やかすぎw」

「めっちゃ可愛かった」

「女子アナかと思ったら、解説の吉田知那美さんと市川美余さんやし」

敗れた日本は通算1勝4敗となり、敗退危機に。吉田は「まだチャンスはあるので、最後までフォルティウスらしく戦っていけばチャンスはつながると思います」とエールを送っていた。



（THE ANSWER編集部）