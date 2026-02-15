インスタグラムで報告

フィギュアスケート女子の渡辺倫果（三和建装・法大）が15日、自身のインスタグラムを更新。今後の活動に関する報告を発表した。

投稿では「【ご報告】」との書き出しから「この度、今後の活動拠点を倉敷へ移す運びとなりましたので、ここにご報告申し上げます」と報告。千葉県船橋市のMFアカデミーから練習拠点を移すことを明らかにした。

MFアカデミーでは、中庭健介コーチから指導を受けてきた渡辺。「今回の決断を温かく受け止めていただき、快く送り出していただきました」とし、「これまで支えてくださったこと、そして新たな一歩を応援してくださったことに、心より感謝申し上げます」と綴っている。

今後に向けて「拠点こそ変わりますが、これまで築いてきたご縁や学びを大切にしながら、倉敷という新しい環境の中で、より一層成長し、皆さまにより良い形でお返しできるよう努めてまいります」と決意を示した。

渡辺は3回転アクセルを武器にする23歳。昨年12月19〜21日に行われた全日本選手権で7位。ミラノ・コルティナ五輪代表を逃したが、インスタグラムで現役続行を表明していた。



（THE ANSWER編集部）