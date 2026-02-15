≠ME谷崎早耶、シースルー×ミニスカで圧巻スタイル披露「何頭身？」「脚長すぎてびっくり」とファン絶賛【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）の谷崎早耶が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】指原プロデュースアイドル「スタイルエグすぎる」ミニスカで圧巻美脚披露
◆谷崎早耶、シースルー×ミニスカで圧巻スタイル披露
谷崎は、シースルーのボウタイブラウス、イエローのベストにバルーンミニスカート、ロングブーツを合わせた春の訪れを感じさせる装いでランウェイに降臨。スラリと伸びた美しい脚が際立つスタイリングとなっており、ファンからは「スタイルエグすぎる」「何頭身？」「脚長すぎてびっくり」「小顔すぎる」といった声が寄せられている。
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】