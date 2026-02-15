またもJ２クラブ撃破！ J３岐阜が開幕連勝の快進撃、指揮官は選手を称える「足を止めずにやってくれた」
J３のFC岐阜は２月15日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節でジュビロ磐田と対戦。２−１で勝ち切り、開幕２連勝を飾った。
前半は拮抗した展開となり、お互いにゴールネットを揺らせず。後半に入り徐々に攻勢を強めた岐阜は、61分に川本梨誉のゴールで先制。さらに67分には荒木大吾がネットを揺らし、リードを広げる。77分に１点を返されるも、最後までリードを守り切った。
２−０で快勝した開幕節の藤枝MYFC戦に続き、J２クラブ相手に連勝。試合後のフラッシュインタビューで、石丸清隆監督は「みんな90分間、集中力高く足を止めずにやってくれた結果かなと思います」と選手を称えた。
ただ攻撃には課題があるとし、次のように改善を誓った。
「まだまだ質を求めていかないと、まだ怖い攻撃にはなりきれていないと思う。そこのボールの持ち方やもらう方向、身体の向きとかをもう少しゲームを動かせる選手をもうちょっと作っていきたいと思います」
次節もJ２のいわきFCが相手。指揮官は「またホームでアグレッシブに戦っていきたい」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
