またもJ２クラブ撃破！ J３岐阜が開幕連勝の快進撃、指揮官は選手を称える「足を止めずにやってくれた」

またもJ２クラブ撃破！ J３岐阜が開幕連勝の快進撃、指揮官は選手を称える「足を止めずにやってくれた」