純粋なセダンの最後を飾った「最高峰のスポーツモデル」

ミドルサイズセダンは扱いやすいサイズに高級感と居住性を備え、魅力的な存在感を放ちます。なかでもトヨタ「マークX」は優れた動力性能やスタイリッシュなデザインなどから、生産終了後の現在もなお、多くのファンを持っています



そんなマークXには、実は「6速MT搭載モデル」が存在していました。特別な1台について、SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。

マークXは、その前身「マークII」の系譜を受け継ぐミドルセダンです。その歴史は1968年まで遡り、トヨタの旗艦モデル「クラウン」とベーシックな「コロナ」の間に位置づけられる車種として誕生。

それ以後は、トヨタの中核車種として歩みを進め、販売チャネルの異なる姉妹車「チェイサー」「クレスタ（ヴェロッサ）」とともに、オーソドックスなセダンの定番車として長らくラインナップされていきます。

1980年代のバブル景気真っ只中に登場した5代目（70系）と6代目（80系）は、コストを度外視した贅沢なつくりや高い品質から大ヒットし、いわゆる「ハイソカー」として今もマニアから支持されています。

さらに、この世代は高出力な直列6気筒ツインターボエンジンを搭載する「GT」グレードを設定。高品質なセダンにスポーツカーと同等のユニットを組み合わせ、スポーツセダンとしてのポジションも獲得します。

1990年代の7代目（90系）や8代目（100系）では、「GT」系グレードが「ツアラー」に改名され、よりアグレッシブなエアロパーツをまとったことで、熱烈な支持を得ています。

そして2004年、マークXが登場しました。マークII初代から数えて10代目に当たり、旧態依然としていたデザインやパッケージングを見つめ直したことで若々しいスタイリングを獲得。安全性も向上しました。

2009年には2代目に進化。よりスポーティネスがプラスされるとともに、3.5リッターのV型6気筒DOHCエンジンや6速ATを搭載。「本格FRセダン」としての個性を強調しました。

その後、2度の大幅なマイナーチェンジを実施し、デザインのアップデートや先進運転支援システム「トヨタセーフティセンス」、レーダークルーズコントロールの装備など、先進・安全装備の充実も図られましたが、セダン人気の低迷には逆らえず、2019年末まで生産が続けられたのち、終売しました。

そんなマークXですが、2015年6月に登場した「マークX GRMN」は、通常モデルにはない6速MTを採用していたモデルとして注目を集めています。

同車はTOYOTA GAZOO Racingが開発した100台限定車で、専用の内外装や足回りの強化、徹底した軽量化が図られました。

マークXとして進化してからはAT車のみとなっていましたが、MT搭載に合わせ、手引き式のサイドブレーキの装備や、3ペダル操作に適したペダルレイアウトに修正。321馬力を発揮するV型6気筒エンジン「2GR-FSE」と組み合わせ、優れたハンドリング性能を楽しめるセッティングとなっていました。

このほか、ボディ剛性強化、専用トルセンLSDの採用、CFRPルーフの装備、アグレッシブな前後エアロパーツを装備し、ハイパフォーマンスモデルに仕上げています。

当時の価格（消費税込）は540万円。ベースとなった「350S」グレードより170万円高い設定でしたが、そのクオリティを考えればバーゲンプライスと言えるほどでした。

さらにマークXが終売した2019年、2度目の大幅改良後のマークXをベースに、GRMNが設定されました。さらなるチューニングが施され、生産台数も350台に増加しています。

パワートレインは、エンジンの出力特性を最適化し、MTとの相性を向上。リアデフのギア比も変更され、操作系のチューニングも実施されました。ボディはトヨタの元町工場で252か所ものスポット溶接を追加。さらなる剛性アップが実現されています。

このほか、専用4本出しマフラーや19インチのBBS製鍛造アルミホイール、専用のカーボン＆ピアノブラック加飾パネルを装備し、特別感と走りの楽しさを表現していました。

当時の価格（消費税込）は513万円。ベースモデルの「350RDS」より130万円ほど高い設定でしたが、すぐに完売となりました。

マークXの生産終了から5年以上が経過し、ますますセダンの不況が顕著になってきています。そのいっぽうで、プロポーションに優れるセダンを愛する人も多く、さらに現在非常に貴重となった「FRセダンのMT車」の価値が高まっています。

SNSでもマークX GRMNについて再評価する向きも多く、「V6の3.5L NAにMTを組み合わせるなんて、今じゃ考えられない」「トヨタの狂気（褒め言葉）を感じる」「MTを載せただけじゃなく、ボディまでガチガチに固めてるのが凄い」「まさに羊の皮を被った狼」「4ドアセダンでFR、しかもマニュアル。おじさん世代にはたまらないし、若者が見ても普通にカッコいい」など、スペックと希少性への絶賛が集まっています。

また、「今のトヨタもGRヤリスとか頑張ってるけど、やっぱりこういう大排気量セダンを無理やりスポーツにした感のある車が一番ワクワクする」「クラウンもSUVっぽくなった今、マークXのような正統派FRスポーツセダンの後継が出てほしい」と、セダンの復権とともに、究極のスポーツを追い求めたモデルの再登場を求める人も。

いっぽう、大手中古車サイトでは約600万円から700万円程度で販売され、すでにプレミアがついているようです。

現在の高騰ぶりに対しては、「新車価格を余裕で超えててビビる」「持ってる人は絶対手放さないだろうな。最高の投資対象になってる」「当時『高いな』と思って見送った自分を殴りたい」など、その希少性についても注目が集まっています。