ベンチにいる大谷に送られた熱い視線

目の前にいる愛らしいファンに、笑顔がこぼれた。ドジャースの大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、米アリゾナ州グレンデールで実戦形式の打撃練習「ライブBP」に臨んだ。そして準備中には、ネット越しに1人の少女が熱い視線を送っており、その光景にSNSでは「微笑ましすぎる」「ベンチでこんな優しい表情見せられたらファンはたまらないよね」として反響を呼んでいる。

ベンチ付近で打撃練習の準備を進めていたその時だった。フェンス越しに少女が見つめ声をかけると、大谷はふっと力が抜けたように笑みを浮かべた。カメラに収められたその表情が、見る者の心を掴んだ。

このワンシーンに、ファンからは「やっぱりスターでもこういう瞬間が一番グッとくる」「パパの顔だね」「大谷君を見たい、覗きたい視線とカメラがすごいww」「フェンス越しなんて羨ましすぎる!!」「自分の娘ちゃんのことを考えたかな？」と温かな声が続出した。

キャンプでは球団施設内を移動する際に、ファンが選手に声をかけてサインに応じることもあり、メジャーを代表するスター選手である大谷は特に大きな注目を浴びる。フェンス越しとは言えその大谷が目の前にいるのだから、少女も大感激だったに違いない。（Full-Count編集部）