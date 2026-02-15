夫婦漫才コンビ「かつみ♥さゆり」のさゆりさん（56）が2月15日までにインスタグラムを更新。タイトなドレスを見事に着こなした最新ショットを披露し、ネット上で話題となっている。



【写真】「だ、誰〜」「全く別人」激変ぶりに本人も驚き （上半身アップ）

さゆりさんは「『御池クリニック』さんのCMでドレス着せて頂いてます〜 なんと！！ 御池クリニックさんがCM使って下さったです〜」と説明し、動画をアップ。



大きなスリットの入ったブルーのドレスを身につけ、ハイヒールで歩くさゆりさんは、いつものポップな雰囲気とは違い、上品な美しさが全面に押し出されている。変身ぶりには本人も「だ、誰〜」「全く別人なさゆりの巻〜」と驚いていた。



SNSでは多くのファンから、「レッドカーペットの女優さんや」「さゆりちゃん、お美しい〜」「美しい 綺麗 そして、可愛いよお」「美し過ぎて何回でも観てしまいました」「国宝級の美しさ！！」「さゆりちゃんは生粋のプリンセスだと思う」「スタイル抜群」「日本で一番美しい この年齢でナンバーワン」などのコメントがあった。