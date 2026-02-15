ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子で銀メダルを獲得した鍵山優真が競技後、初めてインスタグラムを更新。投稿にあたり選んだ1枚に“愛”があふれている。

2人への想いが伝わってくるようだった。

鍵山は15日、インスタグラムを更新。「Thank you very much to everyone involved and for supporting me at the Olympics.（オリンピックで私を支えてくれたすべての関係者の皆さん、本当にありがとうございました）」という書き出しで掲載したのは1枚の写真だ。

男子フリーの競技後、コーチの父・正和さんとカロリーナ・コストナーさんに挟まれ、笑顔で撮影した3ショット写真。個人の写真ではなく3人での写真を選ぶところに、今まで支えてくれた2人への愛と感謝がにじんでいる。

「個人戦でもたくさんの応援ありがとうございました！ 4年前とはまた違った、悔しさも残る銀メダルとなりましたが、この地で挑戦できたことに大きな意味があると感じました。オリンピックでしか味わえない経験ができて良かったです。次に向けてもっと強くなるためにまた頑張りたいと思います！」

こうメッセージを記した最後。「Special thanks to… My dad（特別な感謝を…父へ）」という1行で締めくくっている。父でありコーチである正和さんへ、特に強い想いがあふれていた。



（THE ANSWER編集部）