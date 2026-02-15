容疑者知人「短気すぎるほど短気な人」殺人容疑で21歳男を逮捕「胸付近を突き刺した」　大阪・ミナミで3人死傷

大阪・ミナミで17歳の男性3人が刃物で刺されて死傷した事件で、警察は21歳の無職の男を逮捕しました。

殺人の疑いで逮捕されたのは、無職の岩崎龍我容疑者（21）です。

岩崎容疑者は14日午後11時55分ごろ、大阪市中央区のビルのエントランス内で、奈良県の鎌田隆之亮さん（17）の胸などをナイフのようなもので数回刺して、殺害した疑いが持たれています。

警察によると、現場では別の17歳の男性2人も刃物で刺され、うち1人は意識不明の重体です。

ビルの警備員は「何かと思ったら1人が腹（押さえて）。もう1人が逃げていると。それで追いかけっこしていったのが（モニターで見えた）」と話します。

岩崎容疑者は現場から逃走していましたが、約2km離れた大阪市浪速区で確保され、凶器とみられる刃物を所持していたということです。

岩崎容疑者を知る人は「短気すぎるほど短気な人だった。肩ぶつかっただけで『おい』みたいなこと言われた」と話します。

調べに対し、岩崎容疑者は「ナイフで威嚇するつもりだったが、向かってきた男性の胸付近を突き刺した」と、殺意を否認しています。

岩崎容疑者は男性3人と面識があったとみられ、警察は事件前に何らかのトラブルがあったとみて調べています。