ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が銀、佐藤駿（エームサービス・明大）が銅メダルを獲得した。競技を終えた一夜、テレビ番組の出演行脚など大忙し。そんな2人を、坂本花織（シスメックス）、中井亜美（TOKIOインカラミ）が見送る姿が話題になっている。

まるで家族のようだ。

日本スケート連盟が15日、公式インスタグラムを更新。「またまたテレビ出演に行ってきます！いってらっしゃい！」とのキャプションで写真を投稿。坂本と中井が笑顔で手を振り、鍵山と佐藤が“敬礼”ポーズで応えている。

日本チームの雰囲気の良さが伝わる様子に、ファンもほっこり。「もう家族だね。かおちゃん半袖でいる写真多いけれど寒くないのかな…」「花織隊長ただいま戻りました」「なんなんですか、この可愛い子ちゃん達の集まりは」「やだぁ、可愛い」「いっつも笑わしてくれるかおちゃん」などの声が上がった。

女子シングルは17日（日本時間18日）にショートプログラムを迎える。



（THE ANSWER編集部）