心身を芯からほぐしてくれる温泉だけでなく、美味しいものをたらふく食べるのも旅の醍醐味。海の幸、山の幸、地物素材の旬を味わい尽くして五感が記憶する旅の思い出を作りましょう。今回は、料理も美肌の湯も堪能できる温泉宿をご紹介します。

【仙石原温泉】月ごとに変わる懐石料理は旬を最大限に引き出した逸品『仙郷楼（せんきょうろう）』

著名人も愛した老舗旅館で眺望と白濁の“美肌の湯”に興じる

『仙郷楼（せんきょうろう）』【欅（けやき）】5万8450円〜 別邸「奥の樹々」の一室。和室2室に庭や周辺の景観を楽しめる月見台と、木造りのゆとりある露天風呂を備える

創業明治3年と、長きにわたり幾多の文化人や財界人を魅了してきた湯宿。標高約650mの仙石原の静かな場所に立ち、目の前にはバス停もあるのでアクセスも良好だ。広い敷地に池のある大きな庭園と、本館・東館・西館離れ・別邸「奥の樹々」の4つの宿泊棟があり、趣の異なる客室を好みで選択できる。

大涌谷から引き湯している温泉は、硫黄の香りと滑らかな湯触りが特徴。美肌の湯としても評判の白いにごり湯は酸性硫酸塩泉。館内の大浴場や見晴らしのよい露天風呂、2つの貸切露天風呂はもちろん、別邸「奥の樹々」の6室や西館離れの2室など、計13室の客室露天風呂にもなみなみとかけ流されている。

食事場所は選択する客室タイプによって、部屋食か和モダンの食事処に分かれる。夕食は旬の食材をふんだんに使用した月替わりの本格的な懐石料理。タイミングをみながら一品ずつ運ばれてくる作りたてを、自分のペースでゆっくりいただけるのがうれしい。器や盛り付けにもこだわった目にも鮮やかな逸品を、五感すべてでかみしめたい。

露天風呂付き客室PICK UP！【別邸「奥の樹々」山栗】6万6150円〜

『仙郷楼（せんきょうろう）』【別邸「奥の樹々」山栗】6万6150円〜

別邸「奥の樹々」は4タイプ6室があり、それぞれ趣や料金が異なる。全室が和室に源泉かけ流しの露天風呂をしつらえ、室内や湯船からは庭園や箱根の山並みを望むことができる。

〈温泉DATA〉

【泉質】酸性・カルシウム・マグネシウム・硫酸塩・塩化物泉（酸性硫酸塩泉）

【効能】神経痛、筋肉痛、婦人病など

【客室風呂・大浴場・貸切風呂】温泉（源泉かけ流し）

※貸切露天風呂は45分2200円（税別）。

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全13室）

［平日・休日］4万5250円〜

［休前日］4万7450円〜

【一般客室】（全26室）

［平日・休日］2万9850円〜

［休前日］3万2050円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆など）は要問い合わせ

〈基本情報〉

【宿名】『仙郷楼（せんきょうろう）』

【電話】0460-84-8521

【住所】神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1284

【アクセス】電車／箱根登山鉄道箱根湯本駅より桃源台行きバスで約30分、仙郷楼前

下車すぐ、車／東名高速道路御殿場ICより国道138号（乙女峠）経由で約15分

【駐車場】40台

【送迎】なし

公式サイト：https://senkyoro.co.jp

【伊豆高原温泉】伊勢エビ・金目鯛・あしたか牛、豪華な伊豆三大味覚で満悦『絶景と美食の隠れ宿 茄子（なすび）のはな』

すべての客室から海と伊豆七島を一望できる絶景の温泉露天風呂が備わる人気の湯宿

『絶景と美食の隠れ宿 茄子（なすび）のはな』【本館 和室】2万500円〜 広めのテラスには、美人の湯と評判の温泉が満ちる信楽焼の温泉露天風呂を設置。ウッドチェアやテーブルもあり、遠く伊豆七島まで望む眺望を楽しめる

大室山のほど近くに立つ「茄子のはな」本館6室と、南仏調の造りがお洒落な別邸「オーベルジーヌ」のミニキッチン付き7室からなる湯宿。全室に海と伊豆大島を雄大に望む絶景温泉露天風呂を配し、どの湯船からも眺望を満喫できる。

2023年新設の美容やマッサージ効果のある高濃度炭酸泉とマイクロバブルバスが付く客室のほか、特別室にはさらに広い岩露天風呂も備わる。

夕食は伊豆の三大味覚である伊勢エビ、金目鯛、名産のあしたか牛をはじめ、地場産と季節の素材にこだわった自慢の創作和会席。刺身盛りなどの新鮮魚介、旬の野菜もふんだんに使い、大手予約サイトの夕食部門で全国第2位に選ばれたこともある。

地元のイノシシ肉やシカ肉のジビエコースも人気が高い。朝食には干物やお茶で育ったTEA豚の鍋などが供される。本館和室の宿泊客は部屋で、別邸洋室は海を望む個室食事処でいただく。

ほか、女性には客室で受けられる特別価格のエステ各種や、自由に選べるお洒落な色浴衣の無料貸出が評判。各種体験やテーマパーク入場券付きのパックもある。

露天風呂付き客室PICK UP！【洋の別邸 洋室】1万5550円〜

『絶景と美食の隠れ宿 茄子（なすび）のはな』【洋の別邸 洋室】1万5550円〜

ベッド2台を配した南仏調のおしゃれな洋室には2台のベッドと、自炊もできるミニキッチンが備わる。テラスには絶景を楽しめる露天風呂が付く。

〈温泉DATA〉

【泉質】ナトリウム・硫酸塩・塩化物泉

【効能】肩こり、神経痛、疲労回復など

【客室風呂】温泉（加温、源泉かけ流し・循環併用）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【本館和室 露天風呂付き客室】（全6室）

［平日・休日］2万500円〜

［休前日］2万2700円〜

【洋の別邸 露天風呂付き客室】（全7室）

［平日・休日］1万4450円〜

［休前日］1万5550円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※子供料金…小学生／大人料金の40％

未就学児／大人料金の30％

〈基本情報〉

【宿名】『絶景と美食の隠れ宿 茄子（なすび）のはな』

【電話】0557-53-5100

【住所】静岡県伊東市池635-135

【アクセス】電車／伊豆急行線伊豆高原駅よりタクシーで約10分、車／東名高速道路厚木ICより小田原厚木道路〜国道135号経由で約1時間30分。沼津ICより約1時間30分

【駐車場】13台

【送迎】あり（伊豆高原駅より、要予約）

公式サイト：https://www.nasubi-h.com/

※2025年10月時点の情報です

■『おとなの週末PREMIUM おとなの個室温泉2026』

『おとなの週末PREMIUM おとなの個室温泉2026』

