【豊臣兄弟！ 第6話】追い込まれた小一郎、信長の前で驚きの行動
【モデルプレス＝2026/02/15】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第6話が15日に放送される。
【写真】信長（小栗旬）、オーラ別格の甲冑姿
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
大沢（松尾諭）に、信長（小栗旬）の暗殺を企てたという疑いがかかった。小一郎の機転で、その場での手打ちは免れるが、このままでは鵜沼城に残った藤吉郎の命が危ない。翌日までに大沢の無実を証明することになった小一郎は、調査に奔走しつつ、市（宮崎あおい※「崎」は正式には「たつさき」）に信長への口添えを頼む。だが市はそれを断り、信長のある過去を語って聞かせる。翌日、手詰まりの小一郎は信長の前で驚きの行動に出る。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】信長（小栗旬）、オーラ別格の甲冑姿
◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
◆「豊臣兄弟！」第6話あらすじ
大沢（松尾諭）に、信長（小栗旬）の暗殺を企てたという疑いがかかった。小一郎の機転で、その場での手打ちは免れるが、このままでは鵜沼城に残った藤吉郎の命が危ない。翌日までに大沢の無実を証明することになった小一郎は、調査に奔走しつつ、市（宮崎あおい※「崎」は正式には「たつさき」）に信長への口添えを頼む。だが市はそれを断り、信長のある過去を語って聞かせる。翌日、手詰まりの小一郎は信長の前で驚きの行動に出る。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】