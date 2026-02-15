◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキージャンプ男子ラージヒル(大会9日目/現地14日)

6位で競技を終えた小林陵侑選手が、試合直後のインタビューで複雑な心境を明かしました。

小林選手は1本目で本来の力が発揮できず11位に沈みますが、2本目で138.5メートルの大ジャンプを披露。ガッツポーズも飛び出し6位まで順位をあげました。

試合前には『結果』よりも『大ジャンプで魅せたい』と語っていた小林選手。有言実行となる飛距離を記録し、「(2本目で)やっとイメージとかみ合ったなという感じでした。2本目はすごくよかった」と振り返りました。

今大会はここまでノーマルヒル、団体と3種目に出場。ここまでの結果について問われると「なかなか納得するパフォーマンスは出せていなかったんですけど、今日は最後出せました。でも難しかったです」と淡々と話しました。

それでも銀メダルを獲得した二階堂蓮選手には「よくやった」と言葉をかけたことを明かすと、ともに出場するスーパーチームではリベンジを誓い「さっき蓮とも次こそ金だなと話したんですけど、それに向けていいジャンプをしたいです」と闘志を燃やしました。