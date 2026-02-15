鍵山優真が“先輩の暴露”に「絶対秘密にします…！」と即レス　宇野昌磨とのSNS掛け合いが尊すぎると話題「平和すぎて癒される」【冬季五輪】

鍵山と宇野のやり取りが話題を呼んでいる。写真は2022年北京五輪のもの(C)産経新聞社

フィギュアスケート男子で2大会連続の銀メダルを獲得した鍵山優真が、平昌・北京五輪メダリストの宇野昌磨とSNS上で交わしたやりとりが話題を呼んでいる。トップスケーター同士の軽妙な掛け合いに、ファンからは「尊い」「平和すぎる」と反響が広がった。

【写真】「後ろ後ろー」中井亜美と千葉百音の背後にいる坂本花織をチェック（2枚目）

発端は、宇野の軽い投稿だった。「オリンピックには魔物がいるとよく言われるので、人々はそろそろゾルトラークを覚えるべきだと思う」と、人気漫画『葬送のフリーレン』の魔法を引き合いに出した冗談を投稿。

これに対して鍵山が反応。「昌磨さんはオリンピック2回とも素晴らしい演技をされていましたが、ゾルトラークで魔物を対処していたのでしょうか」と、先輩のユーモアに柔らかくツッコミを入れた。

すると宇野は“ここだけの話”として、現役時代の裏話を明かす。「自分2回目のオリンピック内容全然良くなかったけど、メディアの前では頑なに“最高の演技でした”と言い続けたら、いい演技だった事になったよ。絶対に秘密な」と、引退した今だからこそ語れるエピソードを披露した。