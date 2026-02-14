鹿島の今季初勝利に貢献した柴崎岳が吐露した胸中。昨季のリーグ制覇は「サッカー人生の中で一番悔しかったですし、最も嬉しかったタイトルのひとつ」

