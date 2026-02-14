現在放送中のドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日系）に、メインキャストとして出演している大地真央。同作の主演の松嶋菜々子をサポートする心強い上司という役柄だが、大地が2月12日にInstagramに投稿したのは、そんなカッコいい役柄とは少し違った風貌で……。

「この日、大地さんがInstagramにポストしたのは男性アイドルグループ『M!LK』のライブを観戦した際のときの写真でした。長濱ねるさんと一緒に写った写真が投稿されていましたが、ピンクのカーディガンにピンクの差し色が入ったデニムを身にまとっていました。

突然の全身ピンクコーデに驚いたファンも多かったようですが、これはM!LKの佐野勇人さんのメンバーカラーを意識したものでしょう。大地さんは、長濱さんとともに佐野さんとも、『おコメの女』で共演中。そんな佐野さんの、演技とは違うアイドルとしての一面を覗きに、この日はライブに訪れたのでしょう」（芸能記者）

投稿では、M!LKの代表曲『イイじゃん』での特徴的な振り付けを真似る様子の写真もあり、大地がこのライブにノリノリで参加したことが伺える。大地のこの様子に、投稿のコメント欄では「ビジュ良すぎ」「ライブにピッタリなコーディネート」と絶賛が相次いだ。

「近年は、演じる役柄もエレガントな役からコミカルな役まで演じ、業界でも器用な女優として認知されているようです。2025年も主演ドラマに映画にと多忙な一年でした。

プロ意識の高い大地さんは、スキンケア商品は10年以上同じ物を愛用し、朝食やエクササイズなどにこだわるなど自己管理を徹底的に行っているとか。かつては宝塚歌劇団に入団し、トップスターとして輝いた彼女ですが、2月に70歳を迎えた現在も、実年齢が想像できないほどの美貌とスタイルをキープしています。

2025年公開主演映画『ゴッドマザー〜コシノアヤコの生涯〜』では、15歳から92歳まで演じわける“離れ業”も披露していました。これも大地さんの美貌のたまものでしょう」

大地の投稿を見る限り、ともにライブを楽しんだ長濱とも仲良さげな様子。若手とも親交を深めるあたりにも、大地の若々しさの秘訣があるのかもしれない。