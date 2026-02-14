Snow Man¤¬¤·¤Þ¤·¤Þ¥«ー¥Ç¤Ë¥¯¥ê¥¢¥á¥¬¥ÍÇÉ¼ê¿§¥Þ¥Õ¥éー¤ÈÁ´¿È¥«¥é¥Õ¥ë¥ë¥Ã¥¯¤Ç¥«¥á¥é¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤à¡Ö¥ª¥É¥í¥¦¥¼¡ª¡×¥àー¥Óー¤Ë¡Ö¤á¤á¤â¤¤¤ë¡ª¡×¡Ö°áÁõ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁá¤¯ÍÙ¤ê¤¿¤¤¡×
Snow Man¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¿·¶Ê¡Ö¥ª¥É¥í¥¦¥¼¡ª¡×¤Î¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥ª¥É¥ì¥ë½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤ë¡©¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤·¤Þ¤·¤Þ¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ë¥á¥¬¥Í¤Ë¥Þ¥Õ¥éー¤È¡¢¾®Êª¤Þ¤ÇÁ´¿È¤¯¤Þ¤Ê¤¯¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥«¥éー¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»Ñ¤Ç¡¢Snow Man9¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë±ÇÁü¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤á¤â¤¤¤ë¡ª¡×¡Ö°áÁõ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁá¤¯ÍÙ¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ª¥É¥í¥¦¥¼¡ª¡×¤Ï2·î23Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¼ç±é±Ç²è¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£