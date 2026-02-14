槙野監督がJリーグ初白星を掴んだ

元日本代表DF槙野智章監督が率いるJ2藤枝MYFCは2月14日、百年構想リーグ第2節のJ3松本山雅FC戦で2-0の勝利を収めた。

今季から就任した38歳の新人・槙野監督にとってJリーグ公式戦初勝利となった。

藤枝は後半15分、左サイドでフリーキック（FK）を獲得すると、今季松本から加入したMF菊井悠介が右足を振り抜いた。GKの前でワンバウンドし、そのままゴール。背番号10の“恩返し”弾で先制に成功した。

そして後半31分に再び菊井が追加点を決めて2-0。槙野監督は試合終了の笛が鳴ると、コーチ陣と肩を組み喜んだ。スタンドからも「槙野藤枝！」とコールが飛んだ。

槙野監督は試合後のフラッシュインタビューで「ほっとしています。選手たちには感謝したいですし、この1勝に対して、スタッフや裏方も準備していたので、みんなの勝利です」と安堵の表情。選手たちには「もっと前に行かなきゃいけないし、もっと自分たちのサッカーで、たくさんの人たちを魅了して、毎試合満員になるようなサッカーをしよう」と伝えた。

監督としてJリーグ初勝利を挙げたが満足することはない。「これには満足していません。もっと面白いサッカーをします。だからこそぜひ、みなさん毎試合来てください。お願いします」と締め括った。（FOOTBALL ZONE編集部）