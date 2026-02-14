りんごちゃん、金髪ショートで雰囲気ガラリ「一瞬誰かと」「ギャルっぽくて可愛い」と反響続々
【モデルプレス＝2026/02/14】ものまねタレントのりんごちゃんが2月13日、自身のInstagramを更新。金髪ショートヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】37歳ものまねタレント「一瞬誰かと」金髪イメチェン姿
りんごちゃんは「＃金髪ショート」とつづり、イメージチェンジした姿を披露。眉ほどの長さの前髪に顔の輪郭に沿うショートヘアスタイルで、普段のロングヘアスタイルからは雰囲気がガラリと変わっている。
この投稿にファンからは「別人級に可愛すぎる！」「一瞬誰かと思いました」「ギャルっぽくて可愛い」「普段と全然違う雰囲気でびっくり」などといった反響が寄せられている。また、りんごちゃんは「今日は取材のお仕事でした 楽しかった〜 詳細またお知らせしまーす」という文章でコメントを結んでおり、ファンたちの間では「詳細」に関する予想が繰り広げられている。（modelpress編集部）
◆りんごちゃん、金髪ショートにイメチェン
◆りんごちゃんの金髪ショートヘア姿が話題
