Bリーグ「モテ男No.1決定戦」グランプリは瀬川琉久…千葉ジェッツ勢2年ぶり3度目の受賞

Bリーグは2月14日、「B.LEAGUE モテ男No.1決定戦 2026」の結果を発表。千葉ジェッツの瀬川琉久がグランプリに選出され、10代目モテ男No.1に輝いた。

瀬川は2位の高島紳司（宇都宮ブレックス）に約2万票差をつける16万9263ポイントを獲得し1位。千葉J勢としては、2022年の大倉颯太（現アルバルク東京）、2024年の金近廉に続き、2年ぶり3度目のグランプリ受賞となった。

毎年恒例のバレンタインデー企画は、Bリーグ開幕10周年の節目ということもあり、グランプリのほかグランプリ投票10位の選手に与えられる10th賞、メンズノンノ賞など、過去最多10もの賞で選手を表彰。フィリピン出身のドワイト・ラモスはフォトジェニック賞とインターナショナルアワードの2冠に輝いた。

なお、グランプリに輝いた瀬川は雑誌『anan』でのグラビア＆インタビュー記事が掲載予定。メンズノンノ賞に選出された加藤は『MEN’S NON-NO』のWEBにインタビュー記事が掲載される予定だ。

「B.LEAGUE モテ男No.1決定戦 2026」の投票結果と各賞一覧は以下の通り。

■「モテ男No.1決定戦」結果



1位 16万9263ポイント 瀬川琉久（千葉J）



2位 14万7795ポイント 高島紳司（宇都宮）



3位 9万993ポイント ドワイト・ラモス（北海道）



4位 7万5666ポイント 加藤嵩都（名古屋D）



5位 6万7766ポイント 松山駿（越谷）



6位 6万7359ポイント ヤンジェミン（茨城）



7位 6万1654ポイント 林翔太郎（静岡）



8位 6万1631ポイント ジャック・クーリー（琉球）



9位 5万9958ポイント 高橋快成（大阪）



10位 4万9758ポイント 浅井英矢（三遠）

■10th賞



浅井英矢（三遠）

■フォトジェニック賞



ドワイト・ラモス（北海道）

■ナイスキャラで賞



ヤンジェミン（茨城）

■スマイルまみれ賞



元澤誠（三河）

■美的賞



林翔太郎（静岡）

■メンズノンノ賞



加藤嵩都（名古屋D）

■STRAY5賞



高橋快成（大阪）

■インターナショナルアワード



ドワイト・ラモス（北海道）

■スタッフ賞



小栗瑛哉（信州）