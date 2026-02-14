Bリーグ「モテ男No.1決定戦」グランプリは瀬川琉久…千葉ジェッツ勢2年ぶり3度目の受賞
Bリーグは2月14日、「B.LEAGUE モテ男No.1決定戦 2026」の結果を発表。千葉ジェッツの瀬川琉久がグランプリに選出され、10代目モテ男No.1に輝いた。
瀬川は2位の高島紳司（宇都宮ブレックス）に約2万票差をつける16万9263ポイントを獲得し1位。千葉J勢としては、2022年の大倉颯太（現アルバルク東京）、2024年の金近廉に続き、2年ぶり3度目のグランプリ受賞となった。
毎年恒例のバレンタインデー企画は、Bリーグ開幕10周年の節目ということもあり、グランプリのほかグランプリ投票10位の選手に与えられる10th賞、メンズノンノ賞など、過去最多10もの賞で選手を表彰。フィリピン出身のドワイト・ラモスはフォトジェニック賞とインターナショナルアワードの2冠に輝いた。
なお、グランプリに輝いた瀬川は雑誌『anan』でのグラビア＆インタビュー記事が掲載予定。メンズノンノ賞に選出された加藤は『MEN’S NON-NO』のWEBにインタビュー記事が掲載される予定だ。
「B.LEAGUE モテ男No.1決定戦 2026」の投票結果と各賞一覧は以下の通り。
■「モテ男No.1決定戦」結果
1位 16万9263ポイント 瀬川琉久（千葉J）
2位 14万7795ポイント 高島紳司（宇都宮）
3位 9万993ポイント ドワイト・ラモス（北海道）
4位 7万5666ポイント 加藤嵩都（名古屋D）
5位 6万7766ポイント 松山駿（越谷）
6位 6万7359ポイント ヤンジェミン（茨城）
7位 6万1654ポイント 林翔太郎（静岡）
8位 6万1631ポイント ジャック・クーリー（琉球）
9位 5万9958ポイント 高橋快成（大阪）
10位 4万9758ポイント 浅井英矢（三遠）
■10th賞
浅井英矢（三遠）
■フォトジェニック賞
ドワイト・ラモス（北海道）
■ナイスキャラで賞
ヤンジェミン（茨城）
■スマイルまみれ賞
元澤誠（三河）
■美的賞
林翔太郎（静岡）
■メンズノンノ賞
加藤嵩都（名古屋D）
■STRAY5賞
高橋快成（大阪）
■インターナショナルアワード
ドワイト・ラモス（北海道）
■スタッフ賞
小栗瑛哉（信州）