Bリーグ「モテ男No.1決定戦」グランプリは瀬川琉久…千葉ジェッツ勢2年ぶり3度目の受賞

　Bリーグは2月14日、「B.LEAGUE モテ男No.1決定戦 2026」の結果を発表。千葉ジェッツの瀬川琉久がグランプリに選出され、10代目モテ男No.1に輝いた。


　瀬川は2位の高島紳司（宇都宮ブレックス）に約2万票差をつける16万9263ポイントを獲得し1位。千葉J勢としては、2022年の大倉颯太（現アルバルク東京）、2024年の金近廉に続き、2年ぶり3度目のグランプリ受賞となった。


　毎年恒例のバレンタインデー企画は、Bリーグ開幕10周年の節目ということもあり、グランプリのほかグランプリ投票10位の選手に与えられる10th賞、メンズノンノ賞など、過去最多10もの賞で選手を表彰。フィリピン出身のドワイト・ラモスはフォトジェニック賞とインターナショナルアワードの2冠に輝いた。


　なお、グランプリに輝いた瀬川は雑誌『anan』でのグラビア＆インタビュー記事が掲載予定。メンズノンノ賞に選出された加藤は『MEN’S NON-NO』のWEBにインタビュー記事が掲載される予定だ。


「B.LEAGUE モテ男No.1決定戦 2026」の投票結果と各賞一覧は以下の通り。


■「モテ男No.1決定戦」結果

1位　16万9263ポイント　瀬川琉久（千葉J）

2位　14万7795ポイント　高島紳司（宇都宮）

3位　9万993ポイント　ドワイト・ラモス（北海道）

4位　7万5666ポイント　加藤嵩都（名古屋D）

5位　6万7766ポイント　松山駿（越谷）

6位　6万7359ポイント　ヤンジェミン（茨城）

7位　6万1654ポイント　林翔太郎（静岡）

8位　6万1631ポイント　ジャック・クーリー（琉球）　

9位　5万9958ポイント　高橋快成（大阪）

10位　4万9758ポイント　浅井英矢（三遠）


■10th賞

浅井英矢（三遠）


■フォトジェニック賞

ドワイト・ラモス（北海道）


■ナイスキャラで賞

ヤンジェミン（茨城）


■スマイルまみれ賞

元澤誠（三河）


■美的賞

林翔太郎（静岡）


■メンズノンノ賞

加藤嵩都（名古屋D）


■STRAY5賞

高橋快成（大阪）


■インターナショナルアワード

ドワイト・ラモス（北海道）


■スタッフ賞

小栗瑛哉（信州）