甲府vs長野 スタメン発表
[2.14 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第2節](JITス)
※14:00開始
主審:小林拓矢
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 2 井上樹
DF 22 小出悠太
DF 44 福井啓太
MF 7 荒木翔
MF 8 安田虎士朗
MF 14 藤井一志
MF 24 佐藤恵介
MF 27 武井成豪
MF 29 大島康樹
FW 9 三平和司
控え
GK 33 山内康太
DF 5 一瀬大寿
MF 6 小林岩魚
MF 11 熊倉弘達
MF 13 村上千歩
MF 19 水野颯太
MF 20 遠藤光
FW 10 内藤大和
FW 23 スタチオーリ・ミケーレ
監督
渋谷洋樹
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 1 田尻健
DF 4 行徳瑛
DF 7 大野佑哉
DF 13 附木雄也
DF 25 田中康介
MF 6 長谷川隼
MF 8 近藤貴司
MF 33 安藤一哉
MF 77 森田大智
FW 28 藤川虎太朗
FW 51 清水蒼太朗
控え
GK 21 中野小次郎
DF 16 石井光輝
MF 17 忽那喬司
MF 22 吉田桂介
MF 30 野嶋圭人
MF 46 古賀俊太郎
FW 9 大崎舜
FW 11 進昂平
FW 18 吉澤柊
監督
藤本主税
※14:00開始
主審:小林拓矢
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 2 井上樹
DF 22 小出悠太
DF 44 福井啓太
MF 7 荒木翔
MF 8 安田虎士朗
MF 14 藤井一志
MF 24 佐藤恵介
MF 27 武井成豪
MF 29 大島康樹
FW 9 三平和司
控え
GK 33 山内康太
DF 5 一瀬大寿
MF 6 小林岩魚
MF 11 熊倉弘達
MF 19 水野颯太
MF 20 遠藤光
FW 10 内藤大和
FW 23 スタチオーリ・ミケーレ
監督
渋谷洋樹
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 1 田尻健
DF 4 行徳瑛
DF 7 大野佑哉
DF 13 附木雄也
DF 25 田中康介
MF 6 長谷川隼
MF 8 近藤貴司
MF 33 安藤一哉
MF 77 森田大智
FW 28 藤川虎太朗
FW 51 清水蒼太朗
控え
GK 21 中野小次郎
DF 16 石井光輝
MF 17 忽那喬司
MF 22 吉田桂介
MF 30 野嶋圭人
MF 46 古賀俊太郎
FW 9 大崎舜
FW 11 進昂平
FW 18 吉澤柊
監督
藤本主税