¹Åçvs²¬»³ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[2.14 J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° WESTÂè2Àá](E¥Ô¡¼¥¹)
¢¨14:00³«»Ï
¼ç¿³:ÃæÂ¼ÂÀ
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç]
ÀèÈ¯
GK 1 ÂçÇ÷·É²ð
DF 3 »³ºêÂçÃÏ
DF 33 ±öÃ«»Ê
DF 37 ¥¥à¡¦¥¸¥å¥½¥ó
MF 6 ÀîÊÕ½Ù
MF 9 ¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ
MF 14 ¾¾ËÜÂÙ»Ö
MF 15 ÃæÌî½¢ÅÍ
MF 24 Åì½Ó´õ
MF 40 ¾®¸¶´ð¼ù
FW 10 ÎëÌÚ¾ÏÅÍ
¹µ¤¨
GK 99 ÂçÆâ°ìÀ¸
DF 4 ¹ÓÌÚÈ»¿Í
DF 13 ¿·°æÄ¾¿Í
DF 16 »ÖÃÎ¹§ÌÀ
MF 18 ¿ûÂçµ±
MF 30 ¥È¥ë¥¬¥¤¡¦¥¢¥ë¥¹¥é¥ó
FW 11 ²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù
FW 17 ÌÚ²¼¹¯²ð
FW 39 ÃæÂ¼ÁðÂÀ
´ÆÆÄ
¥Ð¥ë¥È¥·¥å¡¦¥¬¥¦¥ë
[¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³]
ÀèÈ¯
GK 52 úðÅÄÂÀÏº
DF 6 Âç¿¹Çî
DF 43 ÎëÌÚ´î¾æ
DF 48 Î©ÅÄÍª¸ç
MF 5 ¾®ÁÒ¹¬À®
MF 8 ¹¾ºäÇ¤
MF 28 ¾¾ËÜ¾»Ìé
MF 40 ²ÏÌî¹§ÂÁ
MF 41 µÜËÜ±Ñ¼£
MF 88 »³º¬±Ê±ó
FW 99 ¥ë¥«¥ª
¹µ¤¨
GK 77 ÀîÏ²¸ãÏº
DF 2 ¹©Æ£¹§ÂÀ
DF 51 Çò°æ¹¯²ð
DF 55 Æ£°æÍÕÂç
MF 3 Æ£°æ³¤ÏÂ
MF 27 ÌÚÂ¼ÂÀºÈ
MF 33 ¿ÀÃ«Í¥ÂÀ
FW 22 °ìÈþÏÂÀ®
FW 98 ¥¦¥§¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥Ý
´ÆÆÄ
ÌÚ»³Î´Ç·
¢¨14:00³«»Ï
¼ç¿³:ÃæÂ¼ÂÀ
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç]
ÀèÈ¯
GK 1 ÂçÇ÷·É²ð
DF 3 »³ºêÂçÃÏ
DF 33 ±öÃ«»Ê
DF 37 ¥¥à¡¦¥¸¥å¥½¥ó
MF 6 ÀîÊÕ½Ù
MF 9 ¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ
MF 14 ¾¾ËÜÂÙ»Ö
MF 15 ÃæÌî½¢ÅÍ
MF 24 Åì½Ó´õ
MF 40 ¾®¸¶´ð¼ù
FW 10 ÎëÌÚ¾ÏÅÍ
¹µ¤¨
GK 99 ÂçÆâ°ìÀ¸
DF 4 ¹ÓÌÚÈ»¿Í
DF 13 ¿·°æÄ¾¿Í
DF 16 »ÖÃÎ¹§ÌÀ
MF 30 ¥È¥ë¥¬¥¤¡¦¥¢¥ë¥¹¥é¥ó
FW 11 ²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù
FW 17 ÌÚ²¼¹¯²ð
FW 39 ÃæÂ¼ÁðÂÀ
´ÆÆÄ
¥Ð¥ë¥È¥·¥å¡¦¥¬¥¦¥ë
[¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³]
ÀèÈ¯
GK 52 úðÅÄÂÀÏº
DF 6 Âç¿¹Çî
DF 43 ÎëÌÚ´î¾æ
DF 48 Î©ÅÄÍª¸ç
MF 5 ¾®ÁÒ¹¬À®
MF 8 ¹¾ºäÇ¤
MF 28 ¾¾ËÜ¾»Ìé
MF 40 ²ÏÌî¹§ÂÁ
MF 41 µÜËÜ±Ñ¼£
MF 88 »³º¬±Ê±ó
FW 99 ¥ë¥«¥ª
¹µ¤¨
GK 77 ÀîÏ²¸ãÏº
DF 2 ¹©Æ£¹§ÂÀ
DF 51 Çò°æ¹¯²ð
DF 55 Æ£°æÍÕÂç
MF 3 Æ£°æ³¤ÏÂ
MF 27 ÌÚÂ¼ÂÀºÈ
MF 33 ¿ÀÃ«Í¥ÂÀ
FW 22 °ìÈþÏÂÀ®
FW 98 ¥¦¥§¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥Ý
´ÆÆÄ
ÌÚ»³Î´Ç·