[2.14 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第2節](レモンS)

※14:00開始

主審:中川愛斗

<出場メンバー>

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 99 上福元直人

DF 3 袴田裕太郎

DF 5 松本大弥

DF 8 大野和成

DF 37 鈴木雄斗

MF 6 武田将平

MF 13 下口稚葉

MF 16 アルトゥール・シルバ

FW 15 藤井智也

FW 29 渡邊啓吾

FW 77 石井久継

控え

GK 31 真田幸太

DF 2 松村晟怜

DF 22 蓑田広大

DF 27 福島隼斗

DF 55 岡庭愁人

MF 18 池田昌生

MF 25 奥埜博亮

MF 86 加瀬直輝

FW 34 山田寛人

監督

長澤徹

[SC相模原]

先発

GK 1 三浦基瑛

DF 2 綿引康

DF 3 ピトリック

DF 5 加藤大育

MF 7 棚橋尭士

MF 10 中山陸

MF 15 前田泰良

MF 16 高野遼

MF 17 竹内崇人

MF 23 田鎖勇作

FW 9 佐々木快

控え

GK 22 杉本大地

DF 18 三鬼海

DF 19 沖田空

DF 37 山内琳太郎

MF 6 徳永裕大

MF 8 神戸康輔

MF 20 川畑優翔

MF 24 杉本蓮

FW 11 武藤雄樹

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト