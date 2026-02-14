湘南vs相模原 スタメン発表
[2.14 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第2節](レモンS)
※14:00開始
主審:中川愛斗
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 3 袴田裕太郎
DF 5 松本大弥
DF 8 大野和成
DF 37 鈴木雄斗
MF 6 武田将平
MF 13 下口稚葉
MF 16 アルトゥール・シルバ
FW 15 藤井智也
FW 29 渡邊啓吾
FW 77 石井久継
控え
GK 31 真田幸太
DF 2 松村晟怜
DF 22 蓑田広大
DF 27 福島隼斗
DF 55 岡庭愁人
MF 18 池田昌生
MF 25 奥埜博亮
MF 86 加瀬直輝
FW 34 山田寛人
監督
長澤徹
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 綿引康
DF 3 ピトリック
DF 5 加藤大育
MF 7 棚橋尭士
MF 10 中山陸
MF 15 前田泰良
MF 16 高野遼
MF 17 竹内崇人
MF 23 田鎖勇作
FW 9 佐々木快
控え
GK 22 杉本大地
DF 18 三鬼海
DF 19 沖田空
DF 37 山内琳太郎
MF 6 徳永裕大
MF 8 神戸康輔
MF 20 川畑優翔
MF 24 杉本蓮
FW 11 武藤雄樹
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
