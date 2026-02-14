ACEesÉâ½êÈôµ®¡¢³®Àû½Ð±é¡õ½é¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡ª¡Ö¤È¤Æ¤â¸÷±É¡×¡ØTGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡Ù
2026Ç¯2⽉15⽇¡Ê⽇¡Ë¤ËIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØSamsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡Ë¤¬ÄÉ²Ã¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ØTGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡Ù
ACEes¤«¤éÉâ½êÈôµ®¤¬½Ð±é
¡ØTGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡Ù¤Ë¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤ÎÉâ½êÈôµ®¤Î³®Àû½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Éâ½ê¤Ï¡¢WOWOW¡ßÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¶¦Æ±À½ºîÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É Season2¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡¢±Ç²è¡Ö¶»¤¬ÌÄ¤ë¤Î¤Ï·¯¤Î¤»¤¤¡×¤Ç¤Î½é¼ç±é¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤È³Ø¶È¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡È¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡É¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ³«ºÅ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÍ¿ô¤ÎÁ¡°Ý»º¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°¦ÃÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢TGC¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤ÇËÂ¤®¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ãÉâ½êÈôµ® ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡ØTGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ACEes¤ÎÉâ½êÈôµ®¤Ç¤¹¡ª¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÃÏ¤ÇTGC¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÃÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁ´¹ñ¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤¬½é¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê½é¤á¤Æ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿TGC¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¤â½Ö¤¤ò¤»¤º¤Ë¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢²¼µ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ÆTGC¡ßACEes¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤ÎÊü±Ç¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ã¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼Êü±ÇÀè¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¡Ë¡ä¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡±É±Ø¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É£³-£µ-12¡Ë
¢NAGY¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÄØÄ®7-1¡Ë
£IG¥¢¥ê¡¼¥Ê²°³°¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔËÌ¶èÌ¾¾ë1ÃúÌÜ2-22¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Ú Samsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡¡³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡üÆü»þ
2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë ³«¾ì12:00¡¡³«±é14:00¡¡½ª±é20:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ü²ñ¾ì
IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¢©462-0846 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶èÌ¾¾ë1ÃúÌÜ4-1¡Ë
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È
¡ÚÆþ¾ìÎÁ¡Û
´°Çä¸æÎé
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¥ç¡¼¥É¡¼Åì³¤¡¡TEL¡§052-972-7466¡Ê·î¡Á¶â 12:00¡Á18:00¡¿ÅÚ 10:00¡Á13:00 ¢¨ÆüÍË¡¦½ËÆü¤ÏµÙ¶È¡Ë
¡ü¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë
Íòè½ºÚ¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢°ð³ÀÉ±ºÚ¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡¢¾®Àîºù²Ö¡ÊGirls²¡Ë¡¢¾®Ô¢Éñ±©¡¢³á¸¶³ð½í¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢KOKO¡Êizna¡Ë¡¢¤µ¤¯¤é¡¢º´¡¹ÌÚËþ²»¡¢»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¡¢SUZU¡ÊME:I¡Ë¡¢ÎëÌÚÆ·Èþ¡Ê¡âME¡Ë¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡¢Ã«ºêÁáÌí¡Ê¡âME¡Ë¡¢ÅÄÂ¼ÊÝÇµ(Ý¯ºä46)¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢Ä¹ÉÍ¹Æà¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢NANO¡ÊIS:SUE¡Ë¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢´õ¶õ¡¢ÅÚÊý¥¨¥ß¥ê¡¢Æ£µÈ²ÆÎë(Ý¯ºä46)¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢ËÙ¸ý¿¿ÈÁ¡¢ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢MAI¡Êizna¡Ë¡¢MINAMI¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢¼é²°ÎïÆà(Ý¯ºä46)¡¢»³¸ýåºÍå¡ÊGirls²¡Ë¡¢»³粼Å·(Ý¯ºä46)¡¢¤æ¤¤¾®ÃÓ¡Ê¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¡¢è½»Ò¡¢RINON¡ÊME:I¡Ë¡¢¤ê¤ó¤«¡¡¢¨50²»½ç
¡ü¥â¥Ç¥ë
º£ÌîÉ´¡¹ºÚ¡¢Ê¿ÈþÇµÍý¡¢ÃæÀî¹ÈÍÕ¡¢²ÆÉ±¤¨¤ì¤Ê¡Ê¼ê±©Àè¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó)¡¢ÁýÅÄÍº»¡¢¾¾»³åºÍø¡Ê¼ê±©Àè¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢»°±ºÉñ²Ú¡¢Â¼¾å¤Ê¤º¤Ê¡¡¢¨50²»½ç
¡ü¥²¥¹¥È
WEESA¡ÊPSYCHIC FEVER¡Ë¡¢Éâ½êÈôµ®¡ÊACEes¡Ë¡¢ÇßÂôÉÙÈþÃË¡¢²¦ÎÓ¡¢ÂÀÅÄÇîµ×¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ë¡¢²¬ÉôÂç¡Ê¥Ï¥Ê¥³¡Ë¡¢ÀîÂ¼¥¨¥ß¥³¡Ê¤¿¤ó¤Ý¤Ý¡Ë¡¢Goki¡¢Kong¡¢¶áÆ£Àé¿Ò¡¢JIMMY¡ÊPSYCHIC FEVER¡Ë¡¢¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡¢郄¾¾¥¢¥í¥Ï¡¢»ûÅÄ¿´¡¢¤È¤¦¤¢¡¢Thomas¡¢È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡ÊWATWING¡Ë¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢Ê¿Ìî¥Î¥é¡¢¾¾°æ¼îÍýÆà¡¢¾¾±º·Ê»Ò¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢MON7A¡¢¤ä¤·¤íÍ¥¡¢»³²¼¹¬µ±¡ÊWILD BLUE¡Ë¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¡¢¨50²»½ç
¡ü¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
izna¡¢IS:SUE¡¢´äÅÄ¹äÅµ¡ÊGAN¡Ë¡¢¤·¤Ê¤³¡¢BALLISTIK BOYZ ¡¢¤Õ¤ß¤Î¡¢FRUITS ZIPPER¡¢ME:I¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢WILD BLUE¡¡Â¾ ¢¨50²»½ç
¡ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È
ONSENSE¡¢¼ê±©Àè¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¡¢MON7A¡¡¢¨50²»½ç
¡üMC
¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡¢ÏÉ¸«ÎèÆà
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡ØSamsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È