山中柔太朗（M!LK）＆高松アロハ（超特急）、サプライズゲストに驚き【純愛上等！】
【モデルプレス＝2026/02/14】山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（「高」は正式には「はしごだか」／超特急）、八重樫風雅監督が2月14日、映画『純愛上等！』公開記念舞台挨拶に登壇。サプライズゲストに驚く場面があった。
【写真】サプライズ登場した平成のヒットアーティスト
映画『純愛上等！』は、白岩高校のトップを張る佐藤美鶴（山中）と紅桜高校のトップを張る亀井円（高松）の不器用だけどまっすぐな想いが交錯する様子を描いた、笑いあり、ときめきあり、アクションありの新感覚ラブストーリー。主題歌はhitomiの名曲「LOVE 2000」を、主演の2人が映画限定ユニット「鶴 and 亀」としてカバーする。
同イベントでは、フォトセッション終了後に「LOVE 2000」を歌う本家・hitomiがサプライズで登場。hitomiから山中へ白の花束が、高松へ赤の花束が贈呈された。改めて挨拶を求められた山中は「まさか来てくれるとは」と驚きを見せ、高松も「まじで知らなかった」と衝撃を受けている様子だった。（modelpress編集部）
◆山中柔太朗＆高松アロハW主演「純愛上等！」
◆「純愛上等！」舞台挨拶、サプライズゲスト登場
