伊東純也が右足と頭で2ゴール演出!! ゲンクはメヘレンに逆転勝利で公式戦4連勝
[2.13 ベルギー・リーグ第25節 メヘレン 2-3 ゲンク]
ゲンクは13日、ベルギー・リーグ第25節でメヘレンとのアウェーゲームを行って3-2の逆転勝利を収めた。FW伊東純也は先発出場してクロスとヘディングシュートから2点に関与。チームは公式戦4連勝となっている。
先制はメヘレン。前半19分、右サイドからのクロスをFWマイロン・ファンブレデローデがボレーシュートで合わせると、ポストからの跳ね返りを自ら押し込んだ。ゲンクはリーグ戦5試合ぶりに先制点を許す形になった。
それでもゲンクは前半26分に追いついた。伊東が右サイドからクロスを上げると、相手をかすめたボールはゴール前でフリーのFWアーロン・ビバウトへ。ビバウトのヘディングシュートは左ポストを叩いたが、こぼれ球をビバウトが自ら押し込んだ。伊東とビバウトは8分前に意図が合わず伊東のクロスがゴール前を通過する場面があったが、互いに修正してみせた。
同点ゴールを演出した伊東だが前半30分、敵陣でDFルドゥアヌ・アラルにプレスをかけたところでファウルと判定されてイエローカードを提示された。映像では伊東ではなくともにチャージしたビバウトのファウルにも見えたが、VARの介入もなく伊東への警告で確定。伊東は自身を指差しながら驚きを示していた。
1-1のまま前半を終えたが後半4分、メヘレンのファンブレデローデが左サイドからクロスを上げるとMFケリム・ムラブティがヘディングでゴールネットを揺らし、ゲンクは再び追いかける展開となった。
ゲンクは後半11分、伊東が右サイドからペナルティエリア内大外のMFヤイマール・メディナへピッタリとロングフィードを通し、メディナがシュート性のボールをゴール前に送る。GKにパンチングされたこぼれ球をMFダーン・ヘイマンスがボレーシュートで合わせたが、枠は捉えられなかった。
だが、再び伊東の演出でゲンクに同点ゴールが生まれた。後半16分の右CKでニアサイドの伊東がヘディングシュートを放つと、GKに阻まれたもののこぼれ球をMFブライアン・ヘイネンが押し込んで試合を振り出しに戻した。得点直後、伊東はキックオフ前にFWイラ・ソルと交代。中5日のUEFAヨーロッパリーグに向けた時間管理とみられる。
そうして迎えた後半29分、ゲンクのFWコンスタンティノス・カレサスが鋭い切り返しでアラルに倒されてPKを獲得。キッカーのヘイマンスは軸足を滑らせて転倒しながらのシュートになったが、それが功を奏したかすくい上げるように蹴ったボールはGKにコースを読まれながらも左上に突き刺さって逆転に成功した。
以降はスコアが動かず、ゲンクが3-2で逃げ切って敵地で勝利を収めた。
