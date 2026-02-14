【装蹄師・西内荘コラム】雪の栗東と、眠れぬ五輪とサウジの夜
先週の競馬は雪で開催振替は久しぶりで、栗東に雪が積もったのも今季初のこと。その週末は近隣の牧場に行ったのですが、信楽に行く道中などは凍結していて、気温が−8℃と、これも関西圏ではあまりないことなので、周期で北海道を運転する私でも運転は慎重に、いや、こっちの方が運転しづらい気もします。
でも最も気をつける事項は、牧場内も凍っていて、車の乗り入れはバリバリと音がするので、馬が驚かないように走るのに神経を使いました。
連日オリンピックを見ているスポーツマニアの私はすっかり睡眠不足ですが、今日はサウジ競馬があります。私の担当馬はリヤドDCに出走するヤマニンチェルキに頑張ってほしいのですが、サウジCのフォーエバーヤングもうちから独立した装蹄師の担当馬ですから、応援も兼ね、今夜は視聴しなければならない項目が多くて、応援が忙しくなりそうです。
京都記念はエコロディノス。競馬を使うごとに大人になっていくように感じる馬で、折り合って走れれば力を発揮してくれる馬ですし、チャンスはあると思います。
●2月14日（土）
京都
5R ウェイヴムーン
9R チュウワカーネギー
10R マイネルエニグマ
小倉
1R ハツアカネ
3R スマートイデアル
7R シュニー
カルドウェル
9R ソラーロ
●2月15日（日）
東京
10R アンシール
京都
2R シオミン
9R マイネルフルムーン
11R エコロディノス
小倉
7R ウインリュクス
8R イプシロンナンバー
アークドール
12R スマートクラビ
以上が装蹄から感じた好感触馬です。