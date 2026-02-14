スノーボード男子ハーフパイプ決勝

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、2022年北京五輪王者の平野歩夢（TOKIOインカラミ）は2回目のランでノーミスの内容を披露。しかし、得点は伸び切らず、この時点で4位にとどまった。解説者やファンからは不満の声が上がった。最終的に7位でフィニッシュし、連覇はならなかった。

平野は1回目のランで転倒。予選より難度を上げた技で雪面に体を打ち付けたが、すぐに立ち上がった。そして、およそ30分後に行われた2回目はきっちりと修正し、ノーミスのラン。会場は盛り上がり高得点が期待されたが、86.50点にとどまった。この時点で首位の山田琉聖（92.00点）、2位の戸塚優斗（91.00点）、3位の平野流佳（90.00点）には及ばなかった。

日本の中継で解説を務めた青野令氏も「辛（から）い。いや〜、辛い」と思わず一言。X上でも未明に見守ったファンから「点数伸びない、なぜ？」「えー。。もっと高得点出てもいいのでは？？」「こんな伸びない？」「えええええ渋いジャッジだなあ」「いやー、辛いよー」「86.50？」「シブチン！」「もうちょっと出るかと思ったよー」「歩夢くん点が低いのなんでなの」とブーイングが起きた。

かつてない苦境だった。決勝27日前の1月17日、ラスト実戦だったW杯（スイス・ラークス）で、板が折れ曲がるほど激しく転倒。顔から出血し、複数個所の骨折などを負った。11日（日本時間12日）の予選は7位で突破。「奇跡的な状況で今なんとか、ここに立てている。自分でもビックリしている」と話していた。

平野は3回目も転倒し、7位でフィニッシュ。連覇とともにメダル獲得はならなかった。戸塚優斗（ヨネックス）が金メダルを獲得した。山田琉聖（チームJWSC）は銅メダル。平野流佳（INPEX）は4位だった。



（THE ANSWER編集部）