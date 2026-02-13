Discord¤äTwitch¤ÎÇ¯Îð³ÎÇ§¥Ä¡¼¥ë¡Ök-id¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÔÀµ¤ò²óÈò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¤ÎDiscord¤ä¡¢¥²¡¼¥àÆÃ²½¤ÎÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤¢¤ëTwitch¤Ç¡¢ÄãÇ¯Îð¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÇ¯Îð³ÎÇ§»ÅÍÍ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Discord¤äTwitch¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤¿´éÇ§¾Ú¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î´éÇ§¾Ú¤òÃ´¤¦¥Ä¡¼¥ë¡Ök-id¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢k-id¤Î³«È¯¤òÃ´¤Ã¤¿¥¨¥ô¥¡¤µ¤ó¤ÈDziurwa¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://age-verifier.kibty.town/
2026Ç¯2·î¡¢Discord¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÌ¤À®Ç¯¼Ô¸þ¤±¤ÎÀßÄê¤òÍ¸ú¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÀ®¿Í¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤òÍÑ¤¤¤¿Ç¯Îð³ÎÇ§¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Discord¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÀßÄê¤òÌ¤À®Ç¯¼Ô¸þ¤±¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡¢À®Ç¯Ç§Äê¤Ë¤Ï´é¤Î¥«¥á¥é»£±Æ¤ä¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¥¹¥¥ã¥ó¤Ë¤è¤ëÇ¯Îð³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ë - GIGAZINE
¤½¤ó¤ÊDiscord¤ÇÇ¯Îð³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ê¤¦¥Ä¡¼¥ë¤¬¡Ök-id¡×¤Ç¤¹¡£k-id¤ÏDiscord¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Twitch¤äKick¡¢Quora¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥á¥é¤Ç´é¤ò»£±Æ¤·¤ÆÇ¯Îð¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Î¶¥¹ç¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´é¤ò»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤äÆ°²è¤ò¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢k-id¤Ï¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ËÁ÷¿®¤»¤ºÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´é¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥¿¥Ç¡¼¥¿¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Î¾ÜºÙ¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥á¥¿¥Ç¡¼¥¿¤¬ÀµÅö¤Ê¤â¤Î¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢k-id¤Î´éÇ§¾Ú¥×¥í¥»¥¹¤ò¥Ð¥¤¥Ñ¥¹(±ª²ó)¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¡Öamplitudesxd¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼Â¦¤¬¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¥á¥¿¥Ç¡¼¥¿¤¬ÀµÅö¤Ê¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ì»þÅª¤Ëº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
ÉÔÀµ¥Ä¡¼¥ë¤òËÐÌÇ¤¹¤ë¤Ù¤¯³«È¯¿Ø¤¬ÀµÅö¤Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¤ÈÀ¸À®¤µ¤ì¤¿µ¶¤Î¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸Å¤¤¼ÂÁõ¤Ç¤Ï¡Öencrypted_payload¡×¡Öauth_tag¡×¡Ötimestamp¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥É¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÃ±½ã¤ÊAES-GCM°Å¹æ¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢HMAC¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ç§¾Ú¥³¡¼¥É¤Ë´ð¤Å¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸°Æ³½Ð´Ø¿ô¤Ç¤¢¤ë¡ÖHKDF(sha256)¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï´ÊÃ±¤ËºÆ¸½¤Ç¤¡¢À¸À®¤·¤¿½ÐÎÏ¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤âºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌÏÍÍ¡£
¤·¤«¤·¡¢°Å¹æ²½¤ò´°Á´¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤â¡¢¸¡¾Ú¤ÏÀ®¸ù¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ú¥¤¥í¡¼¥ÉÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤ê¾Ü¤·¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¥Ñ¥Ã¥Á¤òºîÀ®¡£¡ÖrecordedOpennessStreak¡×¡ÖrecordedSpeeds¡×¡ÖfailedOpennessReadings¡×¡ÖfailedOpennessSpeeds¡×¡ÖfailedOpennessIntervals¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤¬Í¸ú¤«¤É¤¦¤«¤ò¥µ¡¼¥Ð¡¼Â¦¤ÇÁê¸ß»²¾È¤·¡¢ÃÍÆ±»Î¤ÎÀ°¹çÀ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥¿¥Ç¡¼¥¿¤¬ÀµÅö¤Ê¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢k-id¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢GitHub¾å¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GitHub - xyzeva/k-id-age-verifier: automatically verify your age on discord, twitch, kick, quora and more (k-id)
https://github.com/xyzeva/k-id-age-verifier