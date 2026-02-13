松丸亮吾、ポケカ大会で優勝し歓喜 シティリーグ参加でデッキ公開「なんと優勝しました！」
謎解きクリエイターの松丸亮吾が13日、自身のXを更新し、都内で開催されたポケモンカードゲーム大会「シティリーグ」で優勝したことを報告した。
【写真】激レアカードも入手！ポケカ大会優勝で喜ぶ松丸亮吾
松丸が参加した大会「シティリーグ」は、街中のカードショップ、ポケモンセンターなどで年に４シーズン開催される中規模大会。上位入賞者にはポイントが与えられて、1年を通して、この獲得合計ポイントを元に上位の人へポケモンカードの世界大会への参加権利が与えられる。そのためポケモンカードで世界大会に参加したい人が「シティリーグ」に集まり、真剣勝負を繰り広げている。
松丸はXで「うおおおおおお！！！本日、シティリーグというポケモンカードの公式大会に参加しました！！」と報告。
試合結果は「予選5勝1敗のBest 8で決勝トーナメントへ進出！その後3連勝し…… なんと優勝しました！！ポケカを愛し続けてついに掴み取った優勝！！全国大会JCSへの出場権も自力でゲット〜！！」と喜んだ。
使用したデッキも公開し、フーディンを軸としたデッキとなっている。
なお、オリコンニュースの編集部員の1人が、たまたま松丸と同じ会場におり、松丸と同じくトーナメントに進出。対戦することはなかったが、「隣の席になることが多くて、いろいろとお話しました！めちゃくちゃ良い人でした！どこかで試合したいです！」と話した。
【写真】激レアカードも入手！ポケカ大会優勝で喜ぶ松丸亮吾
松丸が参加した大会「シティリーグ」は、街中のカードショップ、ポケモンセンターなどで年に４シーズン開催される中規模大会。上位入賞者にはポイントが与えられて、1年を通して、この獲得合計ポイントを元に上位の人へポケモンカードの世界大会への参加権利が与えられる。そのためポケモンカードで世界大会に参加したい人が「シティリーグ」に集まり、真剣勝負を繰り広げている。
試合結果は「予選5勝1敗のBest 8で決勝トーナメントへ進出！その後3連勝し…… なんと優勝しました！！ポケカを愛し続けてついに掴み取った優勝！！全国大会JCSへの出場権も自力でゲット〜！！」と喜んだ。
使用したデッキも公開し、フーディンを軸としたデッキとなっている。
なお、オリコンニュースの編集部員の1人が、たまたま松丸と同じ会場におり、松丸と同じくトーナメントに進出。対戦することはなかったが、「隣の席になることが多くて、いろいろとお話しました！めちゃくちゃ良い人でした！どこかで試合したいです！」と話した。