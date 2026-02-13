―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の2月10日から12日の決算発表を経て13日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6072> 地盤ＨＤ 　　　東Ｓ　 +161.29 　　2/12　　　3Q　　　166.67
<1435> ロボホーム 　　東Ｓ 　 +30.77 　　2/12　本決算　　　 23.11
<141A> トライアル 　　東Ｇ 　 +30.76 　　2/12　　上期　　　 36.13
<7794> ＥＤＰ 　　　　東Ｇ 　 +27.46 　　2/12　　　3Q　　　　赤拡
<7806> ＭＴＧ 　　　　東Ｇ 　 +22.27 　　2/12　　　1Q　　　 48.24

<7625> Ｇダイニング 　東Ｓ 　 +21.43 　　2/12　本決算　　　 45.76
<146A> コロンビア 　　東Ｓ 　 +20.75 　　2/12　本決算　　　 30.20
<4437> ＧＤＨ 　　　　東Ｇ 　 +18.52 　　2/12　　　3Q　　　134.67
<4691> ワシントンＨ 　東Ｓ 　 +16.89 　　2/12　　　3Q　　　 83.45
<269A> Ｓａｐｅｅｔ 　東Ｇ 　 +16.73 　　2/12　　　1Q　　　　黒転

<4620> 藤倉化 　　　　東Ｓ 　 +16.70 　　2/12　　　3Q　　　 18.64
<3997> Ｔワークス 　　東Ｓ 　 +16.60 　　2/12　本決算　　　 86.05
<6537> ＷＡＳＨハウ 　東Ｇ 　 +15.06 　　2/12　本決算　　　187.30
<6676> ＢＵＦ 　　　　東Ｓ 　 +13.51 　　2/12　　　3Q　　　 25.95
<5290> ベルテクス 　　東Ｓ 　 +13.43 　　2/12　　　3Q　　　　7.40

<2764> ひらまつ 　　　東Ｓ 　 +12.88 　　2/12　　　3Q　　　 77.68
<3986> ビーブレイク 　東Ｇ 　 +12.47 　　2/12　　上期　　　 -5.36
<8041> ＯＵＧＨＤ 　　東Ｓ 　 +11.59 　　2/12　　　3Q　　　 17.92
<291A> リスキル 　　　東Ｇ 　 +11.57 　　2/12　　　3Q　　　 27.75
<9308> 乾汽船 　　　　東Ｓ 　 +11.22 　　2/12　　　3Q　　　-76.92

<1810> 松井建 　　　　東Ｓ 　 +10.62 　　2/12　　　3Q　　　136.11
<7014> 名村造 　　　　東Ｓ 　 +10.48 　　2/12　　　3Q　　　-13.28
<5962> 浅香工 　　　　東Ｓ　　 +9.34 　　2/12　　　3Q　　　 -7.14
<9272> ブティックス 　東Ｇ　　 +9.27 　　2/12　　　3Q　　　105.75
<7030> スプリックス 　東Ｓ　　 +8.84 　　2/12　　　1Q　　　 32.46

<5698> エンビプロ 　　東Ｓ　　 +8.81 　　2/12　　上期　　　283.29
<7877> 永大化工 　　　東Ｓ　　 +8.64 　　2/12　　　3Q　　　 81.61
<1764> 工藤建設 　　　東Ｓ　　 +8.25 　　2/12　　上期　　　108.16
<6943> ＮＫＫ 　　　　東Ｓ　　 +7.94 　　2/12　　　3Q　　　　黒転
<3205> ダイドー 　　　東Ｓ　　 +7.93 　　2/12　　　3Q　　　　赤縮

<7716> ナカニシ 　　　東Ｓ　　 +6.99 　　2/12　本決算　　　 -8.55
<4979> ＯＡＴアグリ 　東Ｓ　　 +6.91 　　2/12　本決算　　　　3.27
<2436> 共同ＰＲ 　　　東Ｓ　　 +6.47 　　2/12　本決算　　　 22.42
<4060> ｒａｋｕｍｏ 　東Ｇ　　 +6.31 　　2/12　本決算　　　 26.17
<7886> ヤマトモビＭ 　東Ｓ　　 +6.23 　　2/12　　　3Q　　　　赤転

<6524> 湖北工業 　　　東Ｓ　　 +6.16 　　2/12　本決算　　　 15.39
<6203> 豊和工 　　　　東Ｓ　　 +5.87 　　2/12　　　3Q　　　-18.83
<7779> サイバダイン 　東Ｇ　　 +5.65 　　2/12　　　3Q　　　　黒転
<4040> 南海化学 　　　東Ｓ　　 +4.92 　　2/12　　　3Q　　　 -3.94
<6189> Ｇキッズ 　　　東Ｓ　　 +4.87 　　2/12　　　1Q　　　112.66

<5161> 西川ゴム 　　　東Ｓ　　 +4.86 　　2/12　　　3Q　　　 51.18
<6408> クラッチ 　　　東Ｓ　　 +4.36 　　2/12　　　3Q　　　 48.03
<4288> アズジェント 　東Ｓ　　 +4.28 　　2/12　　　3Q　　　　黒転
<4484> ランサーズ 　　東Ｇ　　 +4.01 　　2/12　　　3Q　　　 36.90
<6218> エンシュウ 　　東Ｓ　　 +3.83 　　2/12　　　3Q　　　　黒転

<4888> ステラファ 　　東Ｇ　　 +3.78 　　2/12　　　3Q　　　　赤拡
<2055> 日和産 　　　　東Ｓ　　 +3.54 　　2/12　　　3Q　　　 90.78
<8117> 中央自 　　　　東Ｓ　　 +3.53 　　2/12　　　3Q　　　　2.67
<9051> センコン物流 　東Ｓ　　 +3.35 　　2/12　　　3Q　　　-25.23
<7096> ステムセル研 　東Ｇ　　 +2.94 　　2/12　　　3Q　　　-37.87

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース