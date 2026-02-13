決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 … 名村造、トライアル、ＭＴＧ (2月12日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の2月10日から12日の決算発表を経て13日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6072> 地盤ＨＤ 東Ｓ +161.29 2/12 3Q 166.67
<1435> ロボホーム 東Ｓ +30.77 2/12 本決算 23.11
<141A> トライアル 東Ｇ +30.76 2/12 上期 36.13
<7794> ＥＤＰ 東Ｇ +27.46 2/12 3Q 赤拡
<7806> ＭＴＧ 東Ｇ +22.27 2/12 1Q 48.24
<7625> Ｇダイニング 東Ｓ +21.43 2/12 本決算 45.76
<146A> コロンビア 東Ｓ +20.75 2/12 本決算 30.20
<4437> ＧＤＨ 東Ｇ +18.52 2/12 3Q 134.67
<4691> ワシントンＨ 東Ｓ +16.89 2/12 3Q 83.45
<269A> Ｓａｐｅｅｔ 東Ｇ +16.73 2/12 1Q 黒転
<4620> 藤倉化 東Ｓ +16.70 2/12 3Q 18.64
<3997> Ｔワークス 東Ｓ +16.60 2/12 本決算 86.05
<6537> ＷＡＳＨハウ 東Ｇ +15.06 2/12 本決算 187.30
<6676> ＢＵＦ 東Ｓ +13.51 2/12 3Q 25.95
<5290> ベルテクス 東Ｓ +13.43 2/12 3Q 7.40
<2764> ひらまつ 東Ｓ +12.88 2/12 3Q 77.68
<3986> ビーブレイク 東Ｇ +12.47 2/12 上期 -5.36
<8041> ＯＵＧＨＤ 東Ｓ +11.59 2/12 3Q 17.92
<291A> リスキル 東Ｇ +11.57 2/12 3Q 27.75
<9308> 乾汽船 東Ｓ +11.22 2/12 3Q -76.92
<1810> 松井建 東Ｓ +10.62 2/12 3Q 136.11
<7014> 名村造 東Ｓ +10.48 2/12 3Q -13.28
<5962> 浅香工 東Ｓ +9.34 2/12 3Q -7.14
<9272> ブティックス 東Ｇ +9.27 2/12 3Q 105.75
<7030> スプリックス 東Ｓ +8.84 2/12 1Q 32.46
<5698> エンビプロ 東Ｓ +8.81 2/12 上期 283.29
<7877> 永大化工 東Ｓ +8.64 2/12 3Q 81.61
<1764> 工藤建設 東Ｓ +8.25 2/12 上期 108.16
<6943> ＮＫＫ 東Ｓ +7.94 2/12 3Q 黒転
<3205> ダイドー 東Ｓ +7.93 2/12 3Q 赤縮
<7716> ナカニシ 東Ｓ +6.99 2/12 本決算 -8.55
<4979> ＯＡＴアグリ 東Ｓ +6.91 2/12 本決算 3.27
<2436> 共同ＰＲ 東Ｓ +6.47 2/12 本決算 22.42
<4060> ｒａｋｕｍｏ 東Ｇ +6.31 2/12 本決算 26.17
<7886> ヤマトモビＭ 東Ｓ +6.23 2/12 3Q 赤転
<6524> 湖北工業 東Ｓ +6.16 2/12 本決算 15.39
<6203> 豊和工 東Ｓ +5.87 2/12 3Q -18.83
<7779> サイバダイン 東Ｇ +5.65 2/12 3Q 黒転
<4040> 南海化学 東Ｓ +4.92 2/12 3Q -3.94
<6189> Ｇキッズ 東Ｓ +4.87 2/12 1Q 112.66
<5161> 西川ゴム 東Ｓ +4.86 2/12 3Q 51.18
<6408> クラッチ 東Ｓ +4.36 2/12 3Q 48.03
<4288> アズジェント 東Ｓ +4.28 2/12 3Q 黒転
<4484> ランサーズ 東Ｇ +4.01 2/12 3Q 36.90
<6218> エンシュウ 東Ｓ +3.83 2/12 3Q 黒転
<4888> ステラファ 東Ｇ +3.78 2/12 3Q 赤拡
<2055> 日和産 東Ｓ +3.54 2/12 3Q 90.78
<8117> 中央自 東Ｓ +3.53 2/12 3Q 2.67
<9051> センコン物流 東Ｓ +3.35 2/12 3Q -25.23
<7096> ステムセル研 東Ｇ +2.94 2/12 3Q -37.87
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
